Deux semaines après l’acquisition de la société marseillaise Omniburo, le groupe C’Pro annonce son intention d’acquérir 80% du capital du groupe Noeva, qui est l’une sociétés de distribution et de services IT de référence dans la région PACA. Philippe Charmasson, son dirigeant, conservera 15% du capital ainsi que la direction générale, avec l’objectif de poursuivre le développement sur la région. C’Pro rachète notamment le bloc majoritaire détenu depuis avril 2017 par le fonds IXO Private Equity, entré dans le cadre d’une opération de LBO.

Créé en 1992, Noeva emploie 102 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 24 M€, réalisé auprès de collectivités, d’institutions gouvernementales, d’ETI, et de PME. Constitué de trois entités (Sivea PCS Entreprise, Pro-G pour les solutions de gestion, et Noeva Monaco), le groupe est un partenaire proche de HPE, HP, Dell et Cisco pour les constructeurs, et Microsoft, VMware, et Veeam pour les éditeurs. Il intervient dans les domaines du Cloud, des services managés, des infrastructures, de l’environnement utilisateur, et des applications de gestion.

« Un an après le rapprochement avec Quadria, nous confirmons avec Noeva notre objectif d’occuper une place de leader national sur le marché des solutions IT et pas seulement sur celui de l’impression », commente dans un communiqué Pieric Brenier, PDG de C’Pro. Et de réaffirmer le credo du groupe : « avec bientôt 100 implantations sur le territoire, notre ambition est de nous imposer comme l’acteur de proximité de référence sur nos trois métiers que sont l’impression, l’informatique, et les télécom ».