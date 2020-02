Le groupe Koden va changer de mains. Propriété depuis 2014 du fonds d’investissement Naxicap Partners, le groupe spécialisé dans les solutions d’impression et la gestion documentaire va rejoindre le groupe C’Pro. Numéro un français sur ce même marché des solutions d’impression et de gestion documentaires avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 430 M€ (dont près de 200 dans l’IT) cette année et un effectif de 1.800 collaborateurs répartis sur près d’une centaine d’agences, C’Pro a annoncé son intention d’acquérir 100% du capital de Koden, groupe de 650 personnes réalisant 170 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Le nouvel ensemble pèsera environ 600 M€ de chiffre d’affaires annuels (dont plus de 200 M€ dans l’IT) et approchera les 2.500 collaborateurs. Il comptera environ 100.000 clients, essentiellement des PME.

Koden se présente comme le premier partenaire européen du constructeur Sharp, et est également partenaire de HP et Canon. Le groupe, issu des rapprochements des sociétés Desk et Netmakers, est présent sur tout le territoire national via soixante-quatre agences.

Le financement sera assuré par un consortium de prêteurs emmené par les groupes Société Générale, BNP Paribas, Natixis, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Industriel et Commercial et HSBC France, complétés par Banque Tarneaud, Amundi et CIC Private Debt en pré-syndication.

L’opération, dont le montant et la date de finalisation n’on pas été dévoilés, reste soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.