C’Pro annonce avoir pu mener à terme le rachat du groupe Koden annoncé le 17 février. Le closing a eu lieu le 18 juin dans un contexte où « nombre de projets de rapprochement ont été suspendus ou annulés », insiste C’Pro dans un communiqué. Spécialisé dans les systèmes d’impression et les solutions de gestion documentaire, Koden réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 170 M€ avec un effectif de 657 collaborateurs répartis sur une soixantaine d’agences en France, rappelle C’Pro. Premier partenaire européen du constructeur Sharp, il représente également les marques HP et Canon, ainsi que les éditeurs de solutions documentaires Zeendoc et Eukles. De son côté, C’Pro emploie environ 1.800 personnes, réparties sur près de 120 implantations en France, réalisant environ 430 M€ de chiffre d’affaires. Leur rapprochement forme le premier distributeur indépendant de systèmes d’impression en France.