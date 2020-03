Depuis hier lundi 23 mars à 8 h 00 et jusqu’à nouvel ordre, les visiteurs, les clients, les sous-traitants et les fournisseurs d’équipements non critiques ne sont plus autorisés à pénétrer dans les sites IBX en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Dans les autres pays, à l’exception de ceux de la région Asie-Pacifique, les accès se font sur rendez-vous.« Cette décision a été prise conformément à nos plans de continuité des activités afin de minimiser le risque d’impact au sein de nos centres de données tout en maximisant notre capacité à exploiter et à maintenir nos services pour le compte de nos clients », indique dans un communiqué l’opérateur de centres de données, ajoutant qu’en fonction de l’évolution de la situation d’autres pays pourraient rejoindre la liste.

Le personnel IBX sur place continuera de servir tous les clients grâce à via les services Smart Hands, Trouble, Cross Connects et Inbound / Outbound Shipments. Equinix demande toutefois aux clients d’essayer de limiter leurs demandes aux opérations critiques uniquement. Si celles-ci nécessitent une intervention sur le site du client, la société envisagera des exonérations de frais pour le service Smart Hands (support 24/24 pour la gestion à distance, l’installation et le dépannage des équipements) au cas par cas.

Equinix s’engage à terminer toutes les commandes entrantes, mais les intervalles de livraison standard seront suspendus et tous les billets soumis par le client seront programmés pour être complétés sur une base individuelle.

Par ailleurs, tous les entrepôts sont désormais interdits aux clients, y compris pour le ramassage des colis, Toutefois, Equinix continuera à accepter les expéditions d’équipements dans tous les IBX et renoncera aux frais pour livrer ces équipements aux espaces des clients ou à l’espace transitionnel au sein du site. Ces livraisons seront coordonnées avec le client. Les clients disposant de zones sécurisées pourront également continuer à recevoir des livraisons à l’IBX.