Equinix continue d’étendre son empreinte mondiale dans les datacenters avec l’acquisition de l’activité de centres de données AMS1 de Switch Datacenters à Amsterdam pour un montant de 30 millions d’euros intégralement versé en numéraire.

Le centre, qui sera renommé Equinix AM11 International Business Exchange (IBX), se trouve à proximité du campus existant du fournisseur d’interconnexions dans le sud-est de la capitale des Pays-Bas et contribuera à répondre aux besoins du marché numérique néerlandais et plus largement des marchés européens. Il s’agit du 11ème centre de données Equinix IBX aux Pays-Bas et du neuvième situé à Amsterdam. Il permet aux entreprises internationales de tirer parti des connexions à grande vitesse entre le pays et le reste de l’ Europe. Equinix annonce un temps de latence de moins de 50 millisecondes entre les Pays-Bas et Londres, Paris et Francfort.

Au cours des derniers mois, la société de Redwood a annoncé son intention d’ouvrir un grand nombre de nouveaux datacenters à travers le monde, notamment à Melbourne, Séoul et Sydney.

« Amsterdam est un point d’interconnexion clé pour l’Europe avec des entreprises et les fournisseurs de services cloud de premier plan qui en font une plaque tournante importante de l’infrastructure informatique », affirme dans un communiqué Eugene Bergen, président EMEA d’Equinix. « L’ajout de capacités d’interconnexion sur ce marché permet aux clients locaux et internationaux de tirer parti de la plateforme d’Equinix pour répondre à leurs besoins commerciaux en constante évolution. Qu’il s’agisse de se connecter à des réseaux, à des clouds ou à des fournisseurs de contenu et de médias numériques, Equinix est la solution idéale. »

Avec plus de 200 centres de données répartis dans 52 pays, le spécialiste de l’interconnexion neutre vis-à-vis des opérateurs est le plus important fournisseur de solutions de colocation au monde. Il a une capitalisation boursière de près de 38 milliards de dollars.

Selon le volume 2 du Global Interconnection Index publié par Equinix, la capacité d’échange privé de données entre les entreprises et les fournisseurs de services cloud et de réseau devrait croître près de 10 fois plus rapidement que le trafic Internet public d’ici 2021.