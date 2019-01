Fournisseur international d’interconnexions et de datacenters, Equinix va étendre sa couverture mondiale à la Corée du Sud avec la création d’un nouveau centre International Business Exchange (IBX) à Séoul, dont l’inauguration est prévue pour le 3e trimestre 2019. Baptisé IBX SL1, ce datacenter neutre offrira des services d’interconnexion et d’hébergement d’infrastructures. Conçu pour les entreprises locales et internationales ayant besoin d’un écosystème fourni et d’une forte densité de réseaux, le centre IBX SL1 offrira une grande variété d’options en matière de connectivité : cross connects, Equinix Connect, Equinix Internet Exchange, ainsi que la Structure Equinix Cloud Exchange (ECX Fabric). Les organisations pourront ainsi profiter de connexions sécurisées et directes à leurs clients, partenaires, et aux grands fournisseurs de services mondiaux.

Cette expansion coïncide par ailleurs avec le futur lancement de réseaux 5G dans le pays en mars 2019. Ces efforts favoriseront l’avènement d’une nouvelle ère de services de nouvelle génération et d’avancées dans des domaines tels que l’internet des objets et l’intelligence artificielle– ce qui nécessitera des échanges de données plus rapides et plus conséquents, ainsi que des latences moins élevées.

Ces 3 dernières années, Equinix a investi plus de 800 millions de dollars pour alimenter sa croissance organique et développer sa présence dans la région APAC (Asie-Pacifique). La plateforme Equinix sous-tend 200 centres IBX sur 52 marchés et 24 pays. L’entreprise revendique comme clients plus de 9.800 organisations de premier plan. L’opérateur possède actuellement 40 centres IBX sur 12 marchés dans la région Asie-Pacifique.