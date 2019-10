Equinix a annoncé la finalisation de la création d’une co-entreprise d’un peu plus d’un milliard de dollars avec GIC, le fonds souverain de Singapour, pour développer et exploiter des datacenters hyperscale en Europe. GIC détient 80% et Equinix 20% du capital de la société. L’opérateur prendra en charge l’exploitation des sites.

Les six centres de données, baptisés xScale, seront situés à Amsterdam, Londres (deux sites), Francfort (deux sites également) et Paris. Certains d’entre eux remplaceront des datacenters IBX (International Business Exchage) d’Equinix.

Le centre de données Equinix PA8 IBX parisien (photo) a ainsi été cédé à la joint-venture et renommé PA8x xScale. Une partie importante de l’espace est déjà sous location depuis juillet. Le centre devrait être totalement opérationnel d’ici la fin de l’année. Il offrira alors une capacité de 14 MW.

Les datacenters xScale fourniront un accès à une gamme complète de services d’interconnexion et de services de périphérie d’Equinix et seront reliés aux principaux fournisseurs de service cloud tels qu’Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure et Google Cloud, ce qui permettra d’augmenter la vitesse de connectivité avec leurs clients entreprises actuels et futurs explique Equinix dans son communiqué.

« La création de cette joint-venture avec GIC constitue une étape importante alors que nous approfondissons nos relations avec les plus grandes entreprises mondiales de cloud computing afin de les aider à répondre aux besoins actuels en matière de déploiement de charges de travail. De même, alors que les entreprises d’aujourd’hui cherchent de plus en plus à mettre en œuvre des stratégies hybrides multi-cloud pour leur infrastructure numérique, Equinix est une plateforme unique pour exécuter cette stratégie », affirme dans le document Charles Meyers, président et CEO de l’entreprise. « Nous sommes impatients de lancer des coentreprises similaires dans d’autres régions opérationnelles et sommes convaincus que ces efforts continueront de différencier davantage Equinix en tant que centre de confiance d’un monde basé sur le cloud. »