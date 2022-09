Constellation annonce avoir finalisé l’achat de l’intégrateur spécialisé en équipements IT reconditionnés BESTinfo. Fondé en 2004 par Fabienne Gouatarbes, cet intégrateur fournit non seulement des matériels informatiques reconditionnés mais assure également la reprise de parcs existants et prolonge les contrats de maintenance de matériels qui ne sont plus assurés par les constructeurs.

« Nous allons pouvoir bénéficier d’un effet de levier très fort grâce aux 60 ingénieurs commerciaux du groupe déjà sensibilisés à la fresque du climat », déclare Fabienne Gouatarbes, dans un communiqué. « Nous continuerons de répondre à tous les besoins d’un écosystème très large de partenaires, revendeurs, éditeurs, SSII, mainteneurs et clients finaux ».

Basés à Cormeilles-en-Parisis (95), Fabienne Gouatarbes et son équipe d’une dizaine de collaborateur·rice·s prévoient de rester au sein du groupe Constellation.

« En se rapprochant d’un acteur numérique de l’économie circulaire, Constellation fait un pas de plus dans sa quête d’activités contributives au service d’un modèle plus résilient », déclare la société dans un communiqué, rappelant que le reconditionné devrait représenter plus de 10% des achats IT des entreprises et collectivités d’ici 2024, étant donnés la raréfaction des matières premières et les délais croissants d’approvisionnement.

Cette acquisition est « une contribution majeure pour tenir nos objectifs de réduction ; en effet, les intrants représentent le principal poste d’émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 80%, dans notre bilan carbone », souligne Etienne Besançon, le président fondateur de Constellation (cf. photo). « De quoi réduire significativement l’empreinte carbone de notre scope 3 amont tout en réduisant également l’empreinte carbone de nos clients », renchérit Olivier Renaud, Chief Impact Officer de Constellation.

Il y a trois semaines, Constellation annonçait également être sur le point de racheter le Groupe Hisi.