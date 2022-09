Constellation annonce être entré en négociations exclusives avec le fournisseur de services cloud Hisi, spécialisé dans l’infogérance et l’hébergement, pour en faire une de ses filiales.

Fondé en 2009, Groupe Hisi devrait atteindre un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2022, pour un effectif de 175 collaborateur·rice·s. Après la transaction d’acquisition, son président Thierry Petit Perrin irait rejoindre le comité de direction de Constellation, comme d’autres ex-présidents de sociétés acquises par le groupe de services IT.

Avant de se retrouver l’objet convoité d’une acquisition, le groupe Hisi s’est porté acquéreur de sociétés à plusieurs reprises, notamment celles d’AR Systèmes, Net Streams et Avenir Info.

La finalisation de l’opération devrait intervenir d’ici quelques semaines. Constellation comptera alors plus de 650 collaborateur·rice·s et des agences à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Orléans, Saint-Cloud, Toulouse, Trappes et l’Ile Maurice.