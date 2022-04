Centre de formation agréé par Oracle, AWS et Microsoft, Kanopée hérite de l’activité historique de formation de Cloud University et fédère désormais l’ensemble des offres de formation du groupe. En plus des sujets techniques attendus (data, cloud public, conduite de projets et cybersécurité), un catalogue de formations ‘Numérique Responsable’ affiche les intitulés suivants : Introduction à l’empreinte carbone du numérique, Ecoconception logicielle, Mise en place d’une stratégie numérique bas carbone pour les DSI, Réaliser le bilan carbone du numérique & du Système d’information, etc.