Computacenter a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que ses revenus et bénéfices devraient considérablement dépasser les attentes du marché sur l’année 2019. Les bénéfices devraient bien au-delà des 162 M€ attendus. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France progressent fortement et les activités américaines gagnent du terrain, a indiqué la société.