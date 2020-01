En décembre, Computacenter avait laissé entendre que ses résultats financiers devraient considérablement dépasser les attentes du marché sur l’année 2019, le revenu dépassant les 162 millions d’euros attendus. Sans toutefois donner de chiffres précis, le groupe confirme ses prévisions optimistes dans un communiqué. Il annonce un chiffre d’affaires en croissance de 16% (de 17% à taux de change constants), des bénéfices et des flux de trésorerie battant tous les records, ainsi que la meilleure profitabilité jamais atteinte. Malgré un chiffre d’affaires stable, le Royaume-Uni annonce une marge brute record. Les autres pays ne sont pas en reste, bien au contraire. Quant à la France, elle a enregistré une forte croissance auprès de ses plus gros clients et une progression importante de sa clientèle grâce à l’augmentation de sa capacité de vente. Surtout, elle a apporté en 2019 sa plus grande contribution aux profits du groupe.

« Computacenter réalise une performance 2019 complètement alignée avec les ambitions de croissance et de profitabilité de ses activités. Au-delà des bons chiffres, de nombreux nouveaux clients locaux et internationaux ont choisi de faire confiance à Computacenter cette année, résultat direct de notre stratégie commerciale mise en place il y a maintenant quelques années », commente dans un communiqué Arnaud Lépinois (photo), Managing Director France « Nous noterons aussi le succès de notre université interne, programme qui permet d’étayer nos compétences et de développer davantage nos activités Services. »

Le groupe, qui publiera ses résultats 2019 définitifs le 12 mars, indique aborder l’année 2020 avec confiance en s’appuyant sur ses différents leviers de croissance que sont l’extension de son empreinte internationale, l’augmentation de ses compétences dans des domaines tels que le cloud, les réseaux et la sécurité, et le développement de son portefeuille de services. « Alors que Computacenter poursuit sa croissance sur de multiples fronts, ce qui n’est évidemment pas sans risque, nous croyons que nos perspectives sont vastes », affirme le groupe britannique.