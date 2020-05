Directeur Commercial Global Accounts pour l’Europe du Sud et l’Europe Centrale de Commvault depuis 2018, Grégory Villard est nommé Country Manager France et Maghreb du spécialiste de la protection et de la gestion des données. Il remplace à ce poste Nicolas Combaret qui a pris la tête de Rubrik France. Placé sous l’autorité de Marco Fanizzi, vice-président de la société en charge des ventes pour la zone EMEA, Grégory Villard prend en charge la direction et le développement de la société dans l’Hexagone et en Afrique du Nord.

Détenteur d’un master en finance de l’ESCM (Ecole supérieure de commerce et de management), Grégory Villard débute sa carrière en 2001 chez Colt Télécom en tant qu’Ingénieur Commercial. En 2008, Il intègre Quantum, spécialiste du stockage, comme commercial dédié aux grands comptes avant d’y être promu directeur commercial pour la France et le Benelux en 2013. En 2018, il rejoint Commvault en tant que Directeur Commercial Global Accounts pour l’Europe du Sud et l’Europe Centrale, poste qu’il a conservé jusqu’à aujourd’hui.

Grégory Villard prend ses nouvelles fonctions dans un entreprise en mutation, marquée notamment par l’arrivée d’un nouveau CEO (Sanjay Mirchandani), la redéfinition de son portefeuille de solutions, une opération de croissance externe avec le rachat du spécialiste du stockage défini par logiciel Hedvig et le développement de nouveaux services.

« Commvault est aujourd’hui en train de mettre en place une équipe pour soutenir sa stratégie et sa croissance européenne et les compétences de Grégory dans ce domaine ne sont plus à démontrer. J’attends avec impatience qu’il apporte son expertise pour compléter notre équipe déjà très performante », commente Marco Fanizzi.