Quatre mois après avoir été étrillé par son actionnaire Elliott Management – fraîchement entré au capital – pour son modèle de licence complexe et ses quotas irréalistes, CommVault annonce la simplification de son offre et l’actualisation de son programme partenaires. Des changements inspirés par le channel a expliqué à CRN, Owen Taraniuk, responsable mondial des partenariats et du développement du marché de la société. « Nous avions un tas de retours de nos partenaires qui disaient ‘Vous avez un excellent produit, vous avez une superbe technologie, cela est parfaitement reconnu, mais nous voyons également beaucoup de complexité chez Commvault lorsque nous essayons de positionner ces produits’ »

Le portefeuille produit, qui compte quelque 20 solutions est désormais réduit à quatre grands groupes : Commvault Complete Backup & Recovery (backup et récupérations de données), Commvault Hyper-Scale (infrastructures hyperconvergées), Commvault Orchestrate (prestations de services) et Commvault Activate (orchestration et gouvernance des données).

Autre révolution, une partie des forces commerciales sera désormais dédié au channel au travers de quatre domaines qui bénéficieront chacun de leur responsable : alliances avec les partenaires fournisseurs, fournisseurs de services et de cloud, intégrateurs système mondiaux et VARs et distribution.

Est créé un service desk spécifique (Partner Success Desk) disponible 24h/24 afin de répondre à des questions techniques ou autres et de fournir aux partenaires les ressources nécessaires pour réaliser une vente. De même un Partner demand Center est mis sur pied pour fournir une assistance marketing aux partenaires.

Par ailleurs, le Commvault Quote Center a été repensé afin de générer en quelques minutes les devis nécessaires à l’établissement d’une offre.

Bien entendu, le portail partenaires a été simplifié afin de faciliter la navigation et d’accéder plus rapidement à des ressources marketing, des outils de vente etc.

Enfin, les fonds de développement des activités seront réorientés vers des domaines générant de la croissance et offrant un meilleur retour sur investissement. Sont inclus dans ceux-ci les appliances ainsi que ce qu’Owen Traraniuk appelle le « midmarket supérieur ».

Comme on le voit, la firme de Tinton Falls s’est enfin décidée à s’armer plus efficacement pour combattre une concurrence aussi rude que pléthorique, où s’activent des spécialistes en forte croissance comme Veeam et Rubrik, des acteurs bien établis comme Acronis, Veritas ou Arcserve, des généralistes tels Dell EMC et IBM, mais aussi des nouveaux venus comme Druva, dont la solution inSync est destinée à protéger les données des salariés mobiles.