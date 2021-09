WeSoft, fédérateur d’éditeurs de logiciels verticaux, fait évoluer sa gouvernance et annonce la nomination du Directeur Général d’Agorinfo, éditeur de logiciels à destination des métiers de la viande et pour le monde des céréaliers. Cette prise de fonction s’inscrit dans le cadre de la récente acquisition d’Agorinfo en juillet 2021.

Grégory Fauquembergue est nommé Directeur général d’Agorinfo (Groupe WeSoft)

Dans le cadre de sa nouvelle mission, Gregory Fauquembergue devra piloter la nouvelle stratégie de croissance de l’éditeur et faire évoluer son organisation et son offre pour accélérer son développement et permettre à ses clients de mener à bien leur transformation digitale en s’appuyant sur des solutions industrielles et métiers. Dans ce contexte, il travaillera de concert avec le directoire de WeSoft pour définir les grandes orientations de ces prochaines années, renforcer l’équipe actuelle, étudier de potentielles alliances et définir les moyens à mobiliser.

Pour mener à bien sa mission, Gregory Fauquembergue peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans des structures et groupes internationaux comme Schur Flexibles Group, Cordstrap, ou encore DS Smith en tant que Directeur commercial Europe du Sud.

Gregory Fauquembergue, 50 ans, est notamment diplômé d’un Bachelor de l’Université de Paris 13, d’un master en Executive Management General de l’ESSEC et d’un Bachelor en webmarketing et communication digitale.

« Je suis fier de rejoindre le groupe WeSoft qui va se positionner comme un leader sur le marché des solutions de gestion verticales. Agorinfo, récemment acquis par le groupe, bénéficie de toutes les qualités pour renforcer sa position sur ses marchés et accompagner au mieux les professionnels des métiers de la viande et des céréales dans leur digitalisation en s’appuyant sur des outils de gestion éprouvés et sur des équipes motivées et expertes. » Gregory FAUQUEMBERGUE, Directeur général de Agorinfo

« Nous sommes très heureux d’accueillir Grégory pour diriger Agorinfo et accompagner son développement. Sa sensibilité commerciale et digitale, sa connaissance de l’environnement agro- alimentaire et sa capacité à rassembler les équipes autour d’un projet de croissance fédérateur sont des atouts forts. Il pourra s’appuyer sur les équipes dynamiques d’Agorinfo et sur l’expertise de WeSoft.» Jérôme MATHA, Associé de WeSoft