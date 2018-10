Le logiciel Complete Backup & Recovery de Commvault va être intégré dans le portefeuille de solutions de stockage de NetApp et vendu via les partenaires et les canaux de distribution du fabricant de Sunnyvale. C’est ce qu’a annoncé la société de Tinton Falls à l’occasion de sa conférence Commvault 2018 qui s’est déroulée la semaine dernière à Nashville.

« Le logiciel Complete Backup and Recovery de Commvault s’aligne sur notre approche Data Fabric afin de donner aux entreprises un accès à leurs données et un contrôle sans précédent de ces dernières, leur permettant de poursuivre leurs priorités et de protéger leurs informations et actifs clés », explique dans un communiqué Joel Reich, vice-président exécutif et directeur général, Systèmes de stockage, unité commerciale du logiciel chez NetApp. « Notre relation avec Commvault aide NetApp à fournir les produits et services de données les plus modernes aux clients et aux partenaires de distribution. »

Commvault estime que sa solution de sauvegarde et de restauration est la plus complète du secteur grâce notamment à l’introduction du machine learning. La firme explique par ailleurs que ses produits sont désormais plus faciles à acheter, à installer et à gérer. « Ensemble avec NetApp, nous aidons les entreprises à réduire la complexité et les coûts liés à la gestion informatique et des données en éliminant le besoin de logiciels et de matériels multiples ou d’outils uniques », affirme dans le communiqué Owen Taraniuk, responsable des partenariats mondiaux et du développement du marché chez Commvault. « Nos solutions combinées contribuent à rendre l’infrastructure plus efficace et aident les clients à gérer la croissance du stockage. » Le dirigeant estime que cette nouvelle « relation élargie est la preuve constante du succès et de l’élan découlant du passage de Commvault à une stratégie de partenariat ». Etrillé par son actionnaire Elliott Management en début d’année, la société a depuis simplifié son offre et donné plus d’importance au channel pour lequel des outils spécifiques ont été développés (Partner Demand Center, Commvault Quote Center…). Commvault a signé il y a deux semaines un accord similaire avec HPE.