Alors que la plupart de ses consœurs affrontaient des problématiques de réduction d’activité et de chômage partiel, l’entreprise de services spécialisée dans le support informatique s’est distinguée fin avril en faisant état de 150 postes* à pourvoir d’ici à juillet. En communiquant ainsi sur ses besoins en recrutement en plein confinement, l’entreprise a fait d’une pierre deux coup. Non seulement, elle s’est offert une visibilité maximale à bon compte mais surtout elle a envoyé un signal rassurant au marché, et notamment aux candidats – qui ont eu tendance à se raréfier – en suggérant que l’entreprise restait en excellente santé malgré la situation.

« L’activité commerciale a été très dynamique sur 2019 et sur le début de l’année, justifie Bernard Lewis, président de Helpline. Certains projets ont été reportés mais d’autres se sont ajoutés. C’est donc pour répondre à nos engagements auprès de nos clients qui maintiennent leurs activités et, bien entendu, pour préparer le redémarrage de l’activité [que Helpline a annoncé cette campagne de recrutement] ». De fait, Helpline n’a jamais interrompu ses recrutements pendant le confinement même s’ils ont été moins soutenus qu’avant la crise, comme le précise Bernard Lewis. Certes, il a fallu adapter le processus de recrutement et d’intégration au contexte du confinement notamment en basculant les entretiens en visioconférence, en paramétrant le matériel informatique pour le télétravail et en mettant en place un e-campus d’intégration. Un processus 100% digitalisé qui a été mis en place très rapidement dans le cadre plan de continuité de l’activité de l’entreprise.

« Après des entretiens en visioconférence, avec un chargé de recrutement puis avec son futur manager, nous donnons rendez-vous, sur site, au nouveau collaborateur, pour lui remettre son matériel informatique paramétré pour qu’il puisse commencer son parcours d’intégration à distance, détaille Isabelle Néri, directrice du recrutement de Helpline, dans le communiqué paru fin avril. Celui-ci est constitué de sessions « welcome day » à la découverte de l’entreprise et de nos valeurs, de réunions d’équipes, d’entretiens individuels personnalisés et de formations au contexte du client pour lequel il travaillera ». Et pour palier la chute sensible du nombre de CV déposés sur les jobboards, l’entreprise a eu l’idée de créer des bourses à l’emploi virtuelles.

Grâce à quoi, l’entreprise indique avoir tenu le rythme d’entretiens qu’elle s’était fixé pendant confinement. Et ce, sans perdre en qualité : « contrairement ce que l’on pourrait croire, l’entretien de recrutement via des outils de communication, tels que Skype ou Teams, ne dénature pas la relation recruteur-candidat », explique l’entreprise dans son communiqué. À l’heure du déconfinement, Helpline estime être désormais préparé à tous les scénarios possibles, en étant capable de recruter, intégrer et former ses candidats tant en présentiel qu’à distance.

*Helpline, qui a réalisé 162 M€ de chiffre d’affaires en 2019, est notamment à la recherche d’agents de support informatique, de techniciens de support de proximité, de techniciens de support helpdesk, de superviseurs de production, de delivery managers, d’incident managers, de knowledge managers ainsi que d’ingénieurs avant-vente, d’ingénieurs commercial, d’acheteurs et de chargés de recrutement.