Le mois dernier, le leader français du service desk Helpline faisait évoluer sa gouvernance : le directeur général Bernard Lewis était nommé président en remplacement de Jean Hallouet et le directeur général adjoint, Jérôme Lehmann prenait sa place. Ce nouveau virage s’accompagne aujourd’hui d’une volonté de l’équipe dirigeante de la société de placer cette dernière dans l’évolution actuelle des entreprises.

Depuis sa création en 1994, Helpline s’est exclusivement centrée sur les usages du collaborateur. Dans ce cadre, elle souhaite à présent aborder une nouvelle étape de son développement pour répondre aux organisations qui évoluent dans un écosystème où le digital devient omniprésent. « Les nouvelles technologies telles que l’IA, la data, le cloud ou l’IoT sont des leviers de transformation considérables. Nous en avons fait des moteurs puissants : chacune de nos lignes business en tire toute la substance pour proposer des services et des environnements de travail nouvelle génération. Comme par exemple, l’Intelligent workplace », affirme dans un communiqué Jérôme Lehmann. « Par ailleurs, pour intensifier ce changement, nous avons créé l’entité myConnectedCompany, Startup Lab qui propose, aux DSI et directions métier, des services et des outils résolument disruptifs. Elle est déjà à l’origine de l’innovante Box as a Service, baptisée myConnected Lounge, une solution brevetée et déjà adoptée par plusieurs sociétés du CAC 40. »

L’entreprise affirme vouloir combiner les technologies de dernière génération avec l’humain pour se placer en tant que levier de performance pour les clients. « Dans cette approche, la place de l’humain est primordiale, en particulier dans les situations complexes. La performance de nos services est aujourd’hui considérablement augmentée, ce qui nous permet de personnaliser davantage l’expérience des collaborateurs grâce à la bonne hybridation de nos services, entre technologies et compétences humaines à forte valeur ajoutée », précise de son côté Bernard Lewis. On notera à ce propos que sur la page Viadeo de l’entreprise, Helpline a obtenu de ses collaborateurs (198 avis) la note plutôt moyenne de 2,8 sur 5 et qu’à peine 59% d’entre eux recommandent l’entreprise.

Helpline revendique 200 clients, dont la moitié sont des entreprises du CAC 40. La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 142 millions d’euros, en croissance de 5,5%, pour un effectif d’un peu plus de 2.000 personnes.