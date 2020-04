Cohesity a nommé Frédéric Lemaire en tant que directeur général France. Il est chargé de diriger la stratégie de croissance de Cohesity dans le pays, en ciblant les grandes entreprises et les administrations publiques et en étroite collaboration avec les partenaires. En collaboration avec la direction EMEA de la société, Il ciblera les entreprises de divers secteurs d’activité confrontées à des problèmes de fragmentation massive des données, à la fois sur site et dans le cloud. Il s’agit d’une création de poste. En effet, depuis sa création il y a deux ans, la filiale française était prise en charge par Rodolphe Barnault, directeur Europe du Sud.

Frédéric Lemaire apporte à Cohesity plus de 25 ans d’expérience dans la vente de solutions informatiques au sein de grandes entreprises telles que Veritas Technologies, Oracle, Dell EMC et CA Technologies. Il possède une connaissance approfondie du marché français des solutions informatiques. Dernièrement, il occupait les fonctions de directeur des ventes pour la France chez Veritas, où il a dirigé des comptes stratégiques et mondiaux, tout en gérant des équipes aux performances commerciales reconnues.

Frédéric Lemaire est titulaire d’une maîtrise en gestion de l’INT : Institut National des Télécommunications de Paris.

« Avec plus de 25 ans d’expérience en entreprise, Frédéric est un formidable atout pour notre entreprise en pleine croissance » », déclare dans un communiqué Dirk Marichal, vice-président des ventes EMEA de Cohesity. « Frédéric sera le moteur du développement en France, où l’intérêt du marché pour Cohesity est grand. Nous avons déjà une multitude de clients en France dans les secteurs public et privé, et nous pensons que Frédéric sera en mesure d’étendre notre présence tout en dirigeant une équipe de vente dynamique. »

« Cohesity propose une solution fantastique qui résout le problème de la fragmentation des données en unifiant les silos de données traditionnels et en permettant aux organisations de générer plus de valeur avec leurs données. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce changement fondamental de notre marché », commente de son côté le nouveau directeur général France.