C’est du beau monde qui a participé à la levée de fonds de 250 millions de dollars par le spécialiste du stockage secondaire hyperconvergé Cohesity. Mené par le Japonais Softbank au travers de son Vision Fund associant l’Arabie Saoudite, il a mobilisé des investisseurs comme Cisco, HPE, Morgan Stanley Expansion Capital et des anciens investisseurs comme Sequoia Capital.

La présence d’HPE et de Cisco n’a rien d’anormal puisque les deux constructeurs sont partenaires de Cohesity. « Notre relation croissante avec Cohesity est liée à notre engagement à fournir les meilleures solutions technologiques afin de résoudre les défis commerciaux de nos clients aussi bien par des développements propres qu’au travers de partenariats », explique dans un communiqué le chief strategy officer d’HPE, Vishal Lall. « Nous poursuivons notre collaboration étroite avec Cohesity afin d’intégrer leur plateforme de stockage secondaire hyperconvergée de premier plan à nos solutions de pointe pour datacenters afin de fournir une offre intégrée, testée et validée à nos clients. Nous sommes fiers d’investir et de travailler avec Cohesity au travers de notre Hewlett Packard Pathfinder Program. »

« Cohesity est rapidement parvenu à atteindre le sommet du marché secondaire des données et des applications en délivrant une software fabric qui combine la simplicité, l’évolutivité et la rentabilité recherchées par les entreprises modernes », indique de son côté Rob Salvagno, vice-président Corporate Development chez Cisco.

Les 250 millions de dollars levés portent à 410 millions de dollars les sommes récoltées au cours des derniers 18 mois. C’est seulement la seconde fois que Softbank investi dans un éditeur de logiciels fait remarquer Cohesity.

Concentrée aujourd’hui sur le marché américain, la société va utiliser cet argent pour conquérir à grande échelle le marché international.

Fondée en 2013 par Mohit Aron, également co-fondateur de Nutanix, la startup basée à San Jose revendique quelque 200 clients, dont de nombreuses administrations, notamment la Nasa, les départements de la Justice, de la Santé et de l’Energie, ou des entreprises comme Ultimate Software, Hyatt ou encore Schneider Electric. La société indique que son chiffre d’affaires annuel a augmenté de 600% de 2016 à 2017.