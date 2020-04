Commvault a déposé des documents au tribunal de district du Delaware alléguant que ses concurrents Cohesity et Rubrik se sont approprié de manière inacceptable sept de ses brevets concernant notamment le cloud, la déduplication des données, les snapshots, les outils de recherche, la sécurité et la virtualisation.

Selon le spécialiste de la résilience des données, Cohesity et Rubrik ont court-circuité le « processus de recherche et développement, minimisé l’investissement nécessaire pour avoir des produits compétitifs et forcé Commvault à concurrencer ses propres inventions ». La firme de Tinton Falls (New-Jersey) indique avoir investi plus d’un milliard de dollars dans la recherche et le développement, produisant près de 900 brevets dans le monde, avec 350 demandes de brevet en instance. Elle demande une mesure injonctive, ainsi que des dommages-intérêts pour les infractions « passées et en cours ».

« Commvault n’est pas une entreprise procédurière, mais étant donné cette violation de brevet évidente par Cohesity et Rubrik, nous avons la responsabilité de déposer ces poursuites. Nous devons défendre notre innovation et notre propriété intellectuelle », déclare dans un communiqué levice-président et directeur juridique de Commvault, Warren Mondschein.

« Cohesity a enfreint et continue de porter atteinte à au moins une revendication des brevets américains nos 7 725 671, 7 840 533, 8 762 335, 9 740 723, 10 210 048 et 10 248 657 et Rubrik a enfreint et continue de porter atteinte à au moins une revendication des brevets américains nos 7 725 671, 7 840 533, 8 447 728, 9 740 723, 10 210 048 et 10 248 657 », précise encore le document.