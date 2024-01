Cloud Software Group (CSG), la société mère de Citrix et Cisco, a annoncé mercredi la suppression de 12% de ses effectifs. Créée en 2022 suite à l’acquisition de Citrix par les fonds Vista Equity Partners et Evergreen, la société a pour rôle de combiner son activité avec celle de Tibco pour créer un nouveau géant des logiciels d’entreprise. Déjà l’an dernier, elle avait procédé à des coupes similaires en réduisant de 15% les effectifs.

La nouvelle a été annoncée sur LinkedIn par le PDG Tom Krause, ancien dirigeant de Broadcom, connu aussi pour avoir été l’un des artisans du rapprochement avec VMware. Après avoir vanté les progrès réalisés pendant la première année d’existence de CSG, Tom Krause a indiqué :

« Bien que nous ayons un certain nombre de domaines de l’entreprise dans lesquels nos plans impliquent des embauches supplémentaires pour soutenir nos objectifs, cela signifie également un regard pragmatique sur les domaines où nous avons simplement besoin de moins de ressources ou de ressources différentes. »

La société a précisé à nos confrères américains qu’environ 1000 employés étaient concernées par les suppressions mais qu’elle s’employait à en faire réembaucher la moitié chez des partenaires pour continuer de fournir des services externalisés à CSG.

« Nous souhaitons créer une société de logiciels diversifiée de plus de 20 milliards de dollars qui développe, vend et prend en charge des produits critiques destinés aux entreprises du monde entier », a rappelé Tom Krause. « Nous nous engageons à construire une base de création de valeur durable pour nos clients et partenaires. »