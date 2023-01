Triste nouvelle pour les effectifs de l’entreprise pionnière de l’infrastructure de bureau virtuel : Cloud Software Group, la récente société mère de Citrix et Tibco, procède à des licenciements massifs. « Des milliers d’employés de l’ensemble de l’organisation ont reçu une lettre de licenciement hier », indiquent plusieurs sources anonymes à notre confrère de CRN. « Cette série de licenciements est la plus importante que Citrix ait jamais connue ».

Les suppressions de postes comprennent une grande partie des équipes commerciales et marketing de Citrix ainsi que des personnes en charge des relations avec les canaux de distribution, selon les sources.

Mark Simmons, ingénieur commercial NetScaler chez Citrix depuis plus de 20 ans, écrit sur LinkedIn : « Comme beaucoup d’autres chez Citrix, j’ai été pris dans la restructuration massive d’aujourd’hui. J’ai été associé à Citrix au cours des 22 dernières années, soit en tant qu’ingénieur commercial à temps plein, soit en tant que formateur contractuel. »

La source principale interrogée a expliqué que Cloud Software Group (CSG) avait l’intention de se concentrer sur ses plus gros clients, « les 1.000 grands comptes d’entreprise », et laisser les comptes intermédiaires aux fournisseurs de solutions. « Cela laisserait au canal la possibilité de servir les comptes restants mais il faudra un certain temps pour que le contrecoup des licenciements se dissipe au sein de la communauté des partenaires et des clients », selon la source.

Ce changement stratégique a lieu 4 mois environ après l’acquisition de Citrix pour un montant de 16,5 milliards de dollars. Pour rappel, les fonds d’investissement Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital ont privatisé Citrix et l’ont fusionnée avec Tibco en créant une nouvelle maison mère, Cloud Software Group (CSG), dirigée par l’ancien président des divisions logicielles de Broadcom.

Le secteur des postes de travail virtuels est devenu très concurrentiel pour Citrix et VMware depuis que les géants du cloud comme Amazon Web Services et Microsoft ont déployé des services similaires. Près de 1.000 licenciements étaient prévus dans le cadre du rapprochement entre Citrix et Tibco.