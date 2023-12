Citrix remplace sa communauté de groupes d’utilisateur·rice·s par une communauté en ligne sur laquelle elle aura plus de contrôle. La société annonce cette transition dans une déclaration datée du 5 décembre 2023. Elle met ainsi fin à sa collaboration avec le prestataire de services Engage Strategies.

La communauté des groupes d’utilisateurs de Citrix (CUGC) existe depuis huit ans. Citrix a eu recours aux services d’Engage Strategies pour l’initier et la développer. En quatre ans, la CUGC avait déjà atteint « plus de 20.000 comptes membres, plus de 70 groupes locaux et plus de 150 bénévoles », selon le prestataire, dont les propos sont rapportés par le media britannique The Register.

En 2024, la CUGC va être réformée « pour donner plus de place à des informations fournies directement par Citrix, avec des événements virtuels, en personne et des webinaires ». Citrix justifie sa décision en ces termes : « Beaucoup d’entre vous ont remarqué que, bien qu’ils apprécient de rencontrer leurs homologues locaux, le monde est plus virtuel et plus global que jamais. C’est pourquoi nous facilitons l’accès aux connaissances et à l’expertise grâce à notre nouvelle communauté en ligne ».

Pour mémoire, la société Citrix est désormais détenue par Cloud Software Group (CSG), dirigée par l’ancien président des divisions logicielles de Broadcom, Tom Krause, qui a initié le rachat de VMware.