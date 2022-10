La transaction visant à acquérir Citrix et à le combiner avec Tibco est bouclée. Les deux fonds repreneurs, Vista Equity Partners et Evergreen, l’ont annoncé le 30 septembre dans un communiqué. Conclue conformément aux conditions de financement et aux délais énoncés, la transaction est évaluée à 16,5 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette Citrix. Avec sa finalisation, Citrix quitte la bourse.

« Nous sommes ravis de créer un nouveau leader mondial des logiciels d’entreprise, conçu pour l’échelle et la croissance, grâce à la combinaison de Citrix et Tibco », a déclaré Tom Krause, qui a quitté Broadcom pour devenir PDG de la nouvelle société fusionnée. « La plate-forme que nous avons construite élargira et approfondira nos relations avec nos précieux clients et partenaires, stimulera l’avenir des solutions logicielles cloud critiques et créera de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. »

Citrix et Tibco sont réunis au sein de Cloud Software Group (CSG), une société nouvellement créée qui a vocation à fournir des logiciels critiques à grande échelle aux entreprises. Son site internet précise que Citrix et Tibco resteront des unités commerciales et des marques distinctes au sein du portefeuille CSG. Ce sera aussi vrai pour leurs gammes respectives, NetScaler et ShareFile chez Citrix, et Jaspersoft et ibi (Information Builders) chez Tibco.

A ce stade, chacun conserve donc son autonomie. Tout comme les clients continueront de travailler avec leurs gestionnaires de compte et leurs équipes support habituelles. Les différentes entités se concentreront sur leurs points forts que sont les solutions de bureau en tant que service (DaaS), d’infrastructure de bureau virtuel (VDI), de livraison d’applications, de collaboration, de sécurité, de mise en réseau, d’intégration, de gestion des données et d’analyse.

Trouver une feuille de route commune à cet attelage disparate ne sera pas la mission la plus facile de Tom Krause, qui devient également PDG de CSG. Parmi les autres nominations, Hector Lima, auparavant directeur de clientèle de Citrix, devient responsable de l’organisation mondiale des ventes, des canaux de distribution et de l’expérience client de CSG. Sridhar Mullapudi, ancien chef produit de Citrix, devient DG de Citrix. Tandis que Matt Quinn, ancien directeur d’exploitation de Tibco, devient DG de Tibco.

A noter aussi que Wrike, l’éditeur de plateforme de gestion du travail collaboratif racheté par Citrix en 2021 pour 2,25 milliards de dollars n’est pas intégré à CSG. Le mois dernier Bloomberg avait avancé que les fonds envisageaient sa revente pour contribuer au financement de l’acquisition de Citrix. L’agence de presse indiquait aussi que le rapprochement de Citrix et Tibco pourrait entrainer près de 1 000 licenciements.