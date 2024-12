Dix mois après l’annonce initiale, Cohesity annonce voir finalisé sa fusion avec la division de protection des données d’entreprise de Veritas. Valorisée à 7 milliards de dollars, cette opération de consolidation donne naissance à un géant du domaine, avec une base de 12.000 clients. Sur le dernier exercice (clos fin juillet 2024), les revenus combinés s’élèvent à 1,7 milliard de dollars, avec un revenu annuel récurrent (ARR) de 1,5 milliard de dollars et une marge EBITDA ajustée de 28 %.

« L’architecture évolutive et les capacités en matière d’IA générative et de sécurité de Cohesity combinées avec la prise en charge étendue des charges de travail et l’implantation mondiale de Veritas, permettront à nos clients et partenaires de tirer davantage de valeur de leurs données », déclare dans un communiqué Sanjay Poonen, PDG de Cohesity (photo).

Face aux inquiétudes que peut susciter une telle fusion, Cohesity assure « qu’aucun client ne sera laissé pour compte ». La nouvelle entité s’engage à assurer la prise en charge pendant des années des produits existants des deux sociétés, en particulier les gamme NetBackup et Alta de Veritas. Pour mener à bien le difficile chantier de consolidation des deux portfolios, elle peut s’appuyer sur un écosystème de plus de 3 000 partenaires de distribution et technologiques, ainsi que sur des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs d’infrastructures cloud et sur site

Avec cette opération, Cohesity affirme passer, en parts de marché, du septième au premier rang de fournisseur mondial de solutions de protection des données. Si on se base sur le critère des revenus récurrents, la société talonne désormais Veeam qui a déclaré 1,7 Md$ d’ARR fin septembre et devance Rubrik, qui vient d’annoncer franchir le milliard d’ARR. Le jeu reste ouvert sur un marché de la sauvegarde encore fragmenté et riche d’une cinquantaine d’acteurs.