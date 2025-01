Cloud Software Group (CSG), la maison-mère de Citrix, Tibco, NetScaler et XenServer, confirme une vague de licenciements.

« Nous avons éliminé un certain nombre de rôles à l’échelle mondiale », déclare un porte-parole du groupe.« Cloud Software Group s’engage à investir dans l’innovation, dans des offres de produits supplémentaires et dans des talents de premier ordre afin d’obtenir des succès encore plus grands en mettant sur le marché des produits et des services de la plus haute qualité »

Il n’a pas été précisé combien de personnes sont touchées par ces licenciements ni quels départements sont concernés.

Le média CRN a glané des informations sur LinkedIn et a repéré parmi les postes éliminés : un ingénieur senior en assurance qualité chez Citrix depuis plus de 16 ans, un gestionnaire de comptes techniques senior chez Citrix depuis 12 ans et un autre depuis environ neuf ans, une dizaine d’ingénieur·e·s en poste chez Citrix depuis une dizaine d’années ou encore un gestionnaire de voyages internationaux chez Tibco et CSG depuis neuf ans.

Pour mémoire, CSG avait déjà procédé à des licenciements en janvier 2024.

Cette nouvelle a lieu quelques semaines après que Citrix a conclu l’acquisition de deviceTrust en Allemagne et de Strong Network en Suisse.