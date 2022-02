Au lendemain de l’annonce du rachat de Citrix par deux fonds d’investissement et de sa fusion avec Tibco, ses partenaires étatsuniens, interrogés par nos confrères de CRN, espèrent que Citrix va se focaliser davantage sur le channel et renouer avec l’innovation technologique.

Pour Mike Strohl, PDG d’Entisys360, nommé six fois partenaire Citrix de l’année, « il est trop tôt pour dire si cela sera bon pour les clients et les partenaires ». Le dirigeant espère que « Vista et Elliott tiendront compte de la valeur des partenaires de distribution Citrix et de leur importance pour la croissance et la prospérité continue de la plate-forme Citrix ». Étant donné la puissance d’investissement de ces fonds, Il souhaite que « la véritable innovation redevienne le cœur de Citrix ».

Un avis partagé par Ray Wolf, PDG d’A2K Partners, un partenaire Citrix basé au Texas. Pour que les clients continuent d’investir, Citrix doit selon lui prouver qu’il peut continuer d’innover. « Citrix a toutes les capacités pour réussir en cas de transformation. Ils ont une base solide, une clientèle fidèle. Leur technologie fonctionne. Ils doivent maintenant répondre aux exigences actuelles et futures du client et leur donner l’assurance qu’ils peuvent le faire. »

Le PDG d’un autre partenaire qui n’a pas souhaité être identifié affiche ses doutes sur le défi que représente l’unification des plateformes technologiques de Citrix et Tibco. « Nous vendons des solutions Big Data tous les jours et pas une seule fois Tibco n’était dans la conversation », a-t-il déclaré, affichant son scepticisme à l’idée de devenir à l’avenir revendeur Tibco.

Michael Goldstein, dirigeant de LAN Infotech, un partenaire de Citrix basé à Fort Lauderdale en Floride, souhaite pour sa part que Citrix se focalise davantage sur les petites entreprises et les partenaires de distribution. Il déclare aussi avoir confiance dans les responsables du channel qui d’après lui apportent les bons changements afin d’impliquer les partenaires dans la mise sur le marché des produits.

Après avoir repris la direction par intérim de Citrix en octobre dernier, le nouveau PDG Bob Calderoni s’est engagé à renforcer les programmes partenaires, les opportunités et les incitations. Mark Palomba a été confirmé comme responsable du channel sous la responsabilité d’Hector Lima, vice-président exécutif et directeur de la clientèle de Citrix. Tous deux ont promis de simplifier et améliorer les relations avec les partenaires. Ces derniers attendent maintenant surtout que Citrix passe aux actes.