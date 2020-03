Ciso a prolongé de six mois (180 jours) la date d’expiration de toutes ses certifications actives à compter du 16 mars 2020 en réponse à la pandémie de Covid-19 . Cela couvre toutes les certifications Cisco, DevNet Specialist, Associate, Professional et Expert ainsi que CCT et CCAr. « Ainsi, par exemple, si votre certification active expire le 30 mars 2020, elle sera désormais active jusqu’au 30 septembre 2020. Ou, en d’autres termes, vous avez jusqu’au 30 septembre 2020 pour vous certifier à nouveau », indique le fabricant sur le blog dédié aux certifications.

Les personnes concernées peuvent consulter leur page de gestionnaire de certification personnelle afin de valider jusqu’au 30 mars la nouvelle date d’expiration.

Le programme de formation continue reste accessible aux personnes certifiées Cisco de tous niveaux.

Pour en savoir plus c’est ici.