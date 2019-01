Global Knowledge réalise chaque année une enquête auprès de ses clients du monde entier portant sur l’évolution de leurs compétences et de leur rémunération. Dans le cadre de cette étude, l’organisme de formation publie notamment un tableau des vingt certifications les lucratives pour leurs détenteurs. Ce classement est issu de sa dernière enquête réalisée fin 2017-début 2018 et qui a recueilli 16.200 réponses. Nous n’avons retenu que les rémunérations des professionnels résidant aux USA et en Europe mais Global Knowledge prend également en compte les rémunérations des professionnels d’Amérique latine et de la région Asie-Pacifique pour établir sa moyenne globale.

Les certifications citées dans cet article et ce à quoi elles correspondent :

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) : certification indépendante en sécurité des systèmes d’information gérée par l’ISC²

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) : certification en contrôle des systèmes d’information et en gestion des risques gérée par l’ISACA

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) : certification gouvernance informatique gérée par l’ISACA

AWS Certified Developer – Associate : certification en développement en environnement Amazon Web Services niveau Associate

AWS Certified Solutions Architect – Associate : certification en architecture de solutions en environnement Amazon Web Services niveau Associate

Certified Information Security Manager (CISM) : Certification pour les managers en sécurité de l’information gérée par l’ISACA

Project Management Professional (PMP) : certification en gestion de projets

Six Sigma Green Belt : certification en conduite de projets d’amélioration

Project+ : certification en gestion de projets gérée par CompTIA

Security+ : certification en gestion de la cybersécurité gérée par CompTIA

Cobit 5 Foundation : certification au référentiel de bonnes pratiques d’audit informatique et de gouvernance des systèmes d’information Control Objectives for Information and related Technology gérée par l’ISACA

Certified Ethical Hacker (CEH) : certification en piratage éthique gérée par l’EC-Council

Certified Information Systems Auditor (CISA) : certification pour les professionnels du contrôle d’audit, de l’assurance et de la sécurité des systèmes d’information gérée par l’ISACA

Citrix Certified Expert – Virtualization (CCE-V) : certification autour des solutions XenApp et XenDesktop de Citrix

VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV) : certification VMware autour de son offre datacenter

Certified ScrumMaster : certification autour de la méthode agile de gestion de projets Scrum gérée par la Scrum Alliance

MCSE Server Infrastructure : certification Microsoft Certified Systems Engineer autour des technologies serveur de Microsoft

Network+ : certification en gestion des réseaux gérée par CompTIA

ITIL v3 Foundation : certification en gestion du système d’information gérée par l’Information Technology Infrastructure Library Foundation

Citrix Certified Professional – Networking (CCP-N) : certification autour des solutions réseau et sécurité Citrix