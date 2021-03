Seuls 45% des professionnel.le.s de l’informatique détiennent une ou plusieurs certifications techniques, selon le rapport 2021 de DICE, un moteur de recherche d’emplois dans l’IT. Et pourtant, celles-ci permettent de se singulariser et de négocier plus aisément une hausse de salaire.

Voici le Top 17 des certifications techniques les mieux rémunérées aux Etats-Unis en 2020 :

Certified Information Security Manager (CISM)

Salaire 2019 : $135,004

Salaire 2020 : $146,730

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 2%

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Salaire 2019 : $135,965

Salaire 2020 : $143,501

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 5%

IT Service Management (ITSM)

Salaire 2019 : $121,158

Salaire 2020 : $130,215

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 3%

AWS Certified Developer

Salaire 2019 : $114,615

Salaire 2020 : $127,358

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 2%

Certified ScrumMaster

Salaire 2019 : $123,605

Salaire 2020 : $126,333

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 9%

Project Management Professional (PMP)

Salaire 2019 : $124,100

Salaire 2020 : $126,281

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 12%

AWS Certified Solutions Architect

Salaire 2019 : $126,449

Salaire 2020 : $125,214

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 6%

Certified Ethical Hacker (CEH)

Salaire 2019 : $114,652

Salaire 2020 : $123,524

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 3%

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Salaire 2019 : $112,410

Salaire 2020 : $121,082

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 3%

Agile & Scrum

Salaire 2019 : $121,010

Salaire 2020 : $120,917

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 15%

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Salaire 2019 : $110,856

Salaire 2020 : $115,528

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 9%

IT Infrastructure Library (ITIL)

Salaire 2019 : $112,367

Salaire 2020 : $115,464

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 12%

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Salaire 2019 : $99,421

Salaire 2020 : $101,254

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 9%

Microsoft Certified Professional (MCP)

Salaire 2019 : $97,601

Salaire 2020 : $99,550

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 17%

CompTIA Security+

Salaire 2019 : $92,614

Salaire 2020 : $93,987

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 15%

CompTIA Network+

Salaire 2019 : $81,404

Salaire 2020 : $82,656

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 14%

CompTIA A+

Salaire 2019 : $76,504

Salaire 2020 : $78,629

Pourcentage des répondant.e.s détenant cette certification : 21%

De manière générale, les compétences les plus rares sont les mieux rémunérées. Les certifications techniques en cybersécurité sont particulièrement demandées et justifient des salaires plus importants.

39% des personnes interrogées déclarent que leur charge de travail a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie de Covid-19. De ce fait, elles n’ont pas été en mesure de consacrer les heures nécessaires à l’apprentissage d’une nouvelle certification.

Pour en savoir plus, les compétences IT les mieux rémunérées aux Etats-Unis sont listées ici et les 10 emplois informatiques les plus recherchés sont ici.