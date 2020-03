Cisco annonce qu’il consacre 225 millions de dollars en espèces et en produits à la lutte contre le coronavirus. « Dans le cadre de notre engagement, nous allouons 8 millions de dollars en espèces et 210 millions de dollars en produits à la réponse mondiale au coronavirus. Nous concentrons ces ressources sur le soutien aux soins de santé et à l’éducation, aux réponses gouvernementales et à aux technologies essentielles. Une partie de cette somme ira au Fonds de réponse solidaire COVID-19 de la Fondation des Nations Unies, qui soutient les efforts mondiaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’aider à prévenir, détecter et gérer la propagation du COVID-19 », explique le CEO Chuck Robbins sur le blog de l’entreprise.

Les 77.000 salariés de Cisco seront par ailleurs mobilisés pour aider les ceux qui sont sur le front à renforcer leurs opérations. « Beaucoup de gens dans nos collectivités se débattaient déjà avant cette tragique pandémie. Les personnes déjà vulnérables courent encore plus de risques pour leur santé, leur stabilité, leur logement et leur bien-être. Les organismes sans but lucratif ont du mal à servir les populations, car le nombre de bénévoles diminue en raison de pratiques de distanciation sociale et les dons sont menacés en raison de problèmes financiers », ajoute le dirigeant.

Cisco lance cette semaine une campagne de dons de 72 heures intitulée « Donnons ensemble » pour encourager ses employés à faire des dons aux ONG. La Fondation Cisco compète ces dons à hauteur de jusqu’à 5 millions de dollars.

Enfin, plusieurs fonds ont été créés par la société pour soutenir une gamme d’organisations non gouvernementales en Asie/Pacifique, dans la zone EMEA, les Amériques et la région de la baie de San Francisco, particulièrement touchée par l’épidémie.

Depuis le début du mois, Cisco, Google et Zoom proposent des services de vidéoconférence gratuits pour faciliter le télétravail. Les offres Webex et de sécurité de la firme de San Jose sont notamment mises à la disposition de ceux « qui sont en première ligne ». « À ce jour, nous aidons à sécuriser plus de 2,2 millions de personnes en ligne, et Webex a facilité des réunions de réponse virtuelles pour les gouvernements français, canadien, allemand, colombien et autres à travers le monde », assure Cisco.