Les trimestres se suivent et se ressemblent chez Cisco. La firme de San José, qui a dépassé les prévisions des analystes, a enregistré un cinquième trimestre consécutif de hausse. Le 26 janvier à l’issue de son deuxième trimestre fiscal 2019, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 12,45 milliards de dollars, en croissance de 7%, avec des revenus de produits en hausse de 9% et des revenus de services en petite progression de 1%. Dans le détail, le chiffre d’affaires provenant des plateformes d’infrastructure progresse de 6% à 7,13 milliards de dollars, celui des applications bondit de 24% à 1,47 milliard de dollars tandis que les revenus provenant des produits de sécurité grimpent de 18% à 658 millions de dollars. Impacté par la cession de l’activité vidéo au cours du trimestre, le chiffre d’affaires « autres produits » chute en revanche de 91% à 22 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires par secteur géographique progresse dans toutes les régions : l’Amérique est en hausse de 7%, l’EMEA grimpe de 8% et l’APJC (Asie/Pacifique/Japon/Chine) progresse de 5%.

Sur une base GAAP, la marge brute totale, la marge brute des produits et la marge brute des services s’établissent respectivement à 62,5%, 61,0% et 66,6%, contre 63,1%, 61,5% et 67,4% lors du deuxième trimestre de l’exercice 2018.

Le bénéfice net GAAP s’élève à 2,82 milliards de dollars et le bénéfice par action à 0,63 dollar, contre une perte de respectivement 8,78 milliards et 1,78 dollar un an auparavant.

Pour le trimestre en cours, Cisco table sur un chiffre d’affaires en progression de 4 à 6% et sur un bénéfice par action GAAP compris entre 0,63 et 0,68 dollar.

La société va verser un dividende trimestriel de 0,35 dollar par action, en progression de 6% par rapport au trimestre précédent. Son conseil d’administration a par ailleurs approuvé une augmentation de 15 milliards de dollars de l’autorisation du programme de rachat d’actions.

« Nous sommes très satisfaits de notre solide performance du trimestre », commente dans le document transmis à la SEC le président et CEO de la société, Chuck Robbins. « Nos équipes fonctionnent incroyablement bien, passant de manière agressive à un modèle logiciel et accélérant notre rythme d’innovation. » « Je suis très satisfaite de nos revenus provenant des abonnements logiciels, qui représentent désormais 65% des revenus totaux du logiciel », indique de son côté Kelly Kramer, directrice financière de Cisco. « L’augmentation de notre dividende et de notre autorisation de rachat d’actions témoignent de la confiance dans la solidité de nos flux de trésorerie courants et renforcent notre engagement à restituer du capital à nos actionnaires. »

Le titre a grimpé mercredi de plus de 3% lors des transactions après-bourse.