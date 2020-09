Afin d’enrichir sa solution de vidéoconférence Webex Cisco s’était offert le fournisseur de solutions de BI Accompany en 2018 et le spécialiste de la transcription et de la recherche vocale Voicea en 2019. La firme de San Jose poursuit sur cette lancée avec l’acquisition de la startup BabbleLabs. Les conditions financières de la transaction ne sont pas précisées. Basée à Campbell en Californie cette société a développé Clear Edge, une application qui réduit les bruits de fond des communications audio.

Ces acquisitions fournissent à Cisco les technologies nécessaires tout en récupérant des startups que ses rivaux Google et Microsoft pourraient acquérir, a déclaré Jon Arnold d’Arnold & Associates à nos confrères de TechTarget qui rapportent l’information. Selon l’analyste, Cisco a besoin de BabbleLabs pour concurrencer la technologie de suppression du bruit utilisée par ces deux rivaux. Google a développé sa propre technologie et Microsoft s’est associé à Krisp. La startup californienne a quant à elle développé sa solution grâce à des fonds d’amorçage fournis par Dell et Intel.

La nécessité d’éliminer les bruits de fonds générés par des animaux domestiques, des enfants ou des climatiseurs s’est accrue avec l’utilisation de la vidéoconférence par les personnes pratiquant le télétravail. Par conséquent, la technologie de suppression du bruit « deviendra une caractéristique majeure dotée d’améliorations rapides et continues par les principaux fournisseurs de services de conférence », a expliqué à nos confrères Wayne Kurtzman, analyste chez IDC.

La finalisation de la transaction est prévue dans les toutes prochaines semaines. L’équipe de BabbleLabs rejoindra alors le groupe Collaboration de Cisco, sous l’autorité de Javed Khan. Ce groupe fait partie de la division Sécurité et applications de Cisco dirigé par Jeetu Patel.