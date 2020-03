Comme on s’en doute, le marché de la vidéoconférence explose en ce moment. Cisco, constate ainsi une augmentation sans précédent de l’usage de Webex. Au cours des 11 premiers jours ouvrables de mars, la firme de San Jose a enregistré 5,5 milliards de minutes de réunion sur sa plateforme. Rien que le 16 mars, 3,2 millions de réunions ont été organisées sur Webex dans le monde a expliqué à CNBC le CEO de Cisco, Chuck Robbins.

« Au cours des 11 derniers jours, nos volumes ont littéralement doublé. Depuis l’épidémie en Chine, le trafic en provenance de Chine a été multiplié par vingt-deux, et nous avons vu le trafic en Corée, au Japon et dans d’autres régions multiplié par quatre, alors que Webex était déjà déjà la plus grande plateforme au monde », a-t-il indiqué.

Depuis le début du mois, Cisco, tout comme Google et Zoom, offre des services de vidéoconférence gratuits pour contrer la propagation du coronavirus. Chuck Robbins a expliqué que les équipes Webex travaillaient 24h/24 et 7j/7 pour répondre à la demande. « Nous travaillons très dur, et nos pairs font la même chose. Je trouve formidable que tout le monde se rassemble pour garder les entreprises productives alors que nous traversons cette crise », a-t-il ajouté.

Mis à part le secteur de la vidéoconférence, le marché technologique connaît un sérieux ralentissement et les résultats du premier trimestre en ressentira les effets. Le patron de Cisco a indiqué que malgré tout le secteur privé devait tout faire pour aider la collectivité à traverser la crise. « Une chose que j’ai apprise au cours de ces dernières années, c’est que redonner à la communauté et aider ceux qui ont moins de chance est essentiel pour nos employés qui veulent de plus en plus travailler pour des entreprises qui se soucient de la communauté dans laquelle ils vivent. »

Chuck Robbins a conclu sur une note d’optimisme, indiquant que le bilan de sa société était solide et que le marché allait se redresser au cours des prochains mois.