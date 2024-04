Koesio poursuit sa stratégie de consolidation pour s’imposer sur le marché français des solutions et des services IT. Depuis le 1er avril, premier jour de son exercice fiscal 2024, le groupe a fusionné ses deux sociétés CIS Valley by Koesio et Koesio Corporate Technologies. Pour rappel, Koesio avait pris une participation majoritaire en mai 2022 dans l’intégrateur nantais Aviti, avant de le rebaptiser Koesio Corporate Technologies en octobre 2023. L’ESN bordelaise CIS Valley avait pour sa part été rachetée en septembre 2021.

La fusion donne naissance à une filiale de 260 collaborateurs répartis sur 8 agences en France et avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 100 millions d’euros. Le nouvel ensemble se positionne dans les domaines des Infrastructures critiques, du Cloud, des Services Managés et opérera sous le nom de Koesio Corporate Technologies (KTC).

« Nous sommes convaincus que cette fusion apportera une valeur ajoutée significative à nos clients. Elle nous permettra d’innover davantage et d’offrir des solutions technologiques avancées tout en conservant notre approche centrée sur le client », commente dans un communiqué Romain Lemonnier, directeur général de Koesio Corporate Technologies.

KTC est rattaché à Koesio Corporate IT, qui rassemble les activités informatiques orientées entreprises de taille intermédiaire et collectivités du groupe. La société, qui regroupe 750 collaborateurs, a enregistrée un chiffre d’affaires en 2023.