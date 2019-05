L’intégrateur-infogéreur bordelais a vu ses revenus progresser de près 13% en 2018, son chiffre d’affaires passant de 32,8 à 37 M€. Mathieu Le Treut, directeur général de CIS Valley souligne que c’est la meilleure performance de l’histoire de CIS Valley. Le résultat net progresse également de manière très marquée, passant de 490 K€ à 789 K€, soit +61%. L’effectif est passé de 146 personnes à 160.

CIS Valley est en croissance sur tous ses métiers, y compris l’intégration, qui représente 60% de son chiffre d’affaires. Cette bonne dynamique, l’entreprise la doit notamment à ses nouveaux clients dont le nombre a progressé de 25% en un an et qui représentent 5,5 M€ de chiffre d’affaires. Son agence de Montpellier a également eu un effet positif. Ouverte en février 2018, elle compte déjà six collaborateurs.

La structuration d’une offre complète de migration vers Office 365 a également participé à la bonne tenue de l’activité, portée par la demande croissante des clients pour l’externalisation totale ou partielle de leur système d’information. Le partenariat avec Microsoft a également poussé l’entreprise à travailler le portfolio Azure. Des partenariats avec d’autres services providers sont à l’étude.

Sur l’exercice 2019, CIS Valley devrait bénéficier de nouveaux relais de croissance. Son implantation au Canada en est un. Ainsi, depuis décembre, CIS Valley dispose de locaux à Saguenay, dans la province de Québec, où une équipe est en cours de constitution. Autre relai de croissance : l’acquisition d’une société de services pour compléter sa couverture géographique. Des opportunités sont à l’étude en région lyonnaise.