Divalto a créé le poste de directrice réseau et l’a confié à Cathy Herzog. Elle gère une équipe d’une dizaine de personnes. Son rôle englobe plusieurs missions dont l’élaboration de la stratégie commerciale réseau avec la direction, la définition des objectifs des équipes en interne et des partenaires, ou encore le recrutement et l’animation du channel.

Diplômée en 1986 de l’IECS Strasbourg, option finance et comptabilité, après une première expérience chez IBM, Cathy Herzog intègre HAI, un éditeur de la région Est comme responsable du réseau indirect. En 1992, elle participe à la création de Pyra, éditeur de logiciels de gestion. A cette même époque, elle rencontre Jérôme Virey, actuel DG de Divalto. Quelques années plus tard, en 1999 elle est recrutée en tant que responsable de la région Est chez EBC Informatique, fonction qu’elle occupe ensuite chez SCC pendant quelques années avant de changer de domaine et rejoindre la CERP (grossiste répartiteur – santé), pour en devenir directrice de plateforme logistique. Elle intègre par la suite Pharm-UPP en qualité de responsable marketing et développement.

Aujourd’hui elle renoue avec ce qu’elle considère comme son secteur de prédilection : les nouvelles technologies. « Ma connaissance du marché, des besoins clients, et mon expertise de l’approche partenaires sont une vraie force qui me permet d’impulser un ordre de marche, en tenant compte des différents enjeux. Le challenge est double. D’une part il nous faut continuer de développer l’expertise de nos partenaires, et d’autre part, nous devons faire face à la crise sanitaire et ses conséquences », explique-t-elle dans un communiqué.

« Les partenaires sont au cœur de l’activité de Divalto, et font partie de notre ADN. Il était important de leur proposer un interlocuteur privilégié, à l’image de Cathy qui possède une parfaite connaissance du travail et des préoccupations d’un réseau de partenaires. Aujourd’hui, l’écosystème de Divalto représente plus de 150 partenaires, dont 50 VAR labellisés », commente dans le communiqué Jérôme Virey. « Les attentes des marchés que nous adressons évoluent fortement en allant notamment vers la mise en place de solutions de plus en plus verticalisées et en SaaS, il est important d’appuyer nos échanges au quotidien et de continuer à accompagner nos partenaires efficacement dans les transformations nécessaires. »