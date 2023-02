Capgemini a bouclé son exercice 2022 sur une performance record mais anticipe un ralentissement de la demande en 2023. Le groupe s’attend ainsi à une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 4% et 7% à taux de change constants sur le nouvel exercice, contre 16,6% en 2022.

La forte demande en services numériques des grandes entreprises a en tout cas préservé la croissance du groupe sur l’exercice écoulé. La première ESN française a réalisé un chiffre d’affaires de 21,9 milliards d’euros, en progression de 21,1% en données publiées et avec une croissance organique de 15,3%.

Les autres indicateurs font apparaitre une marge opérationnelle de 13% et un résultat net qui progresse de 34% à 2,4 milliards d’euros. Les prises de commandes s’élèvent quant à elles à 23,7 milliards d’euros, en hausse de 16,8% à taux de change constants.

Le groupe a même plutôt bien résisté à la dégradation de l’environnement économique en fin d’année. Son 4ème trimestre a été plus dynamique qu’attendu avec une croissance à taux de change constants de 14% et une croissance organique de 12,8%.

« C’est une nouvelle année record pour notre Groupe. Malgré un contexte économique plus tendu, nous avons terminé l’année sur une bonne dynamique et entamons donc 2023 sur de bonnes bases », commente dans un communiqué Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.

Les trois lignes de métier du groupe ont enregistré une croissance à deux chiffres. Les services d’applications et de technologie (63% du CA) progressent de 18%, les services d’opération et ingénierie (29% du CA) de 13,4% et les activités de conseil en stratégie et transformation (8% du CA) bondissent de 28,2%.

Autre évolution notable, Capgemini a augmenté ses effectifs de 11% en 2022, pour atteindre un total de 359.600 personnes à la fin décembre.

« Je suis confiant dans notre capacité à renforcer encore nos positions auprès de nos clients et à gagner des parts de marché », conclut d’ailleurs Aiman Ezzat malgré le ralentissement de l’activité qui se profile.