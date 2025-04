Capgemini a publié un chiffre d’affaires en léger recul au premier trimestre 2025. Les revenus de la première ESN française s’établissent à 5,5 milliards d’euros, en baisse de 0,4% sur un an à taux de change constants. Un chiffre en amélioration par rapport au précédent trimestre (-1,1%) et à l’ensemble de l’exercice 2024 (-2%).

Dans un environnement économique difficile, le résultat est meilleur qu’attendu et Capgemini en a profité pour confirmer ses objectifs annuels. La publication a ainsi rassuré et l’action s’est appréciée de plus de 5% mardi, enregistrant la plus forte hausse des valeurs du CAC.

La France, qui représente 20% du chiffre d’affaires global, a le plus souffert ce trimestre avec un recul de 4,9%. Le groupe relève une faiblesse persistante des secteurs de l’Industrie et de l’Energie et des Utilities. Le reste de l’Europe (31% du CA) est également à la peine avec le secteur industriel et recule de 2,3%.

À contrario, la croissance de l’Amérique du Nord (28% du CA) est devenue positive au premier trimestre, en hausse de 0,8% (-1,6% au 4ème trimestre) après 6 trimestres de baisse. L’activité du Royaume-Uni et de l’Irlande (12% du CA) a poursuivi son amélioration avec une croissance de 3,9%. Asie-Pacifique et Amérique latine (9% du CA) enregistrent la meilleure progression avec 7,6%.

Par lignes d’activités, le conseil a progressé de 1,2%, les services en Applications & Technologie de 1,9%, tandis que le chiffre d’affaires de la division Opérations & Ingénierie a reculé de 2,6%.

« Nos clients continuent de prioriser les programmes de transformation destinés à améliorer l’agilité, le coût et l’efficacité de leurs opérations », a constaté Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, estimant que le groupe est bien positionné pour répondre.

Signe encourageant, les prises de commandes enregistrées au premier trimestre ont augmenté de 2,8% sur un an pour s’élever à 5,88 milliards d’euros. La demande pour l’IA générative et agentique se renforce et représente désormais 6% des prises de commandes.

Capgemini ne relève pas de changement de comportement chez ses clients et confirme ses objectifs 2025. Le groupe s’attend à une hausse du chiffre d’affaires entre -2 et +2% à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,5%, ainsi qu’une génération de flux de trésorerie disponible organique d’environ 1,9 milliard d’euros.