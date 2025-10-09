Camunda, le leader de l’automatisation agentique d’entreprise a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités agentiques lors de sa conférence annuelle CamundaCon à New York. Dans sa dernière version, Camunda introduit des fonctionnalités qui simplifient les déploiements, renforcent la sécurité et offrent une plus grande flexibilité afin de permettre aux entreprises de concevoir et d’orchestrer en toute confiance des agents d’IA pour leurs processus métier stratégiques.

« La plupart des projets d’IA agentique s’arrêtent au stade du pilote, non pas parce que les modèles ne sont pas performants, mais parce qu’il n’y a pas encore d’architecture disponible qui fournisse les garde-fous nécessaires pour déployer des agents dans les processus stratégiques sans risque », déclare Daniel Meyer, CTO de Camunda. « L’orchestration agentique change la donne. Elle permet aux entreprises de maîtriser le degré d’autonomie à accorder aux agents pour contrôler ce qui doit l’être et offrir de la flexibilité là où l’IA excelle. En combinant des flux déterministes avec des agents dynamiques, les entreprises réalisent des gains de productivité qui étaient auparavant hors de portée. »

Les processus complexes de bout en bout nécessitent souvent la collaboration d’agents spécialisés. Les nouvelles fonctionnalités de Camunda constituent la base de l’orchestration d’agents de confiance à grande échelle à l’aide de la norme BPMN (Business Process Model and Notation) :

Connecteur d’agents d’IA : il permet aux agents de fonctionner de manière autonome au sein de processus de bout en bout et d’intégrer un large éventail de fournisseurs de LLM tels qu’Azure OpenAI ou AWS Bedrock. Les entreprises peuvent choisir le modèle qui convient à chaque cas d’utilisation, tout en gagnant en rapidité et en réduisant les coûts. Elles peuvent garantir la transparence, la conformité et l’adaptabilité de leurs processus stratégiques de bout en bout, qu’il s’agisse d’agents de tâche ciblés ou d’agents de processus dynamiques et stateful.

Connecteur Model Context Protocol (MCP) : grâce à la prise en charge des protocoles de communication multi-agents, les agents et les processus peuvent identifier automatiquement les systèmes de l’entreprise et les invoquer dans un contexte complet. Cela permet d’utiliser des modèles de coordination plus avancés, tout en maintenant le niveau de gouvernance et de transparence dont l’entreprise a besoin.

Pour prendre en charge ce niveau d’automatisation agentique, les agents doivent avoir la capacité d’apprendre, de mémoriser et de s’adapter au fil du temps. Avec Camunda, les entreprises peuvent transformer les interactions des agents. Les tâches isolées deviennent des processus continus et contextuels, offrant une véritable valeur ajoutée à l’entreprise.

Mémoire composable à court terme pour les agents d’IA : elle fournit aux agents un contexte conversationnel leur permettant de traiter les questions de suivi et les boucles de rétroaction sans perte de performances.

: elle fournit aux agents un contexte conversationnel leur permettant de traiter les questions de suivi et les boucles de rétroaction sans perte de performances. Mémoire à long terme des connecteurs d’agents d’IA (génération augmentée par récupération, ou RAG) : elle ajoute une génération augmentée par récupération aux agents, leur permettant de prendre en compte les conversations passées, le domaine d’expertise ou encore les données des clients pour contextualiser leur raisonnement et prendre des décisions plus précises.

: elle ajoute une génération augmentée par récupération aux agents, leur permettant de prendre en compte les conversations passées, le domaine d’expertise ou encore les données des clients pour contextualiser leur raisonnement et prendre des décisions plus précises. Copilot avec capacités FEEL : il génère, valide et explique les expressions FEEL (Friendly Enough Expression Language) à partir du langage naturel dans Camunda Web Modeler. Il est ainsi facile d’intégrer les réponses des agents d’IA avec les règles métier, ce qui garantit une logique vérifiable et exécutable.

« Les capacités éprouvées de Camunda dans le domaine de l’orchestration nous ont permis de mettre en place un système avancé de gestion des commandes de médicaments, offrant des expériences client cohérentes, personnalisées et empathiques, à grande échelle », explique George Kutnerian, cofondateur, président et PDG de Wellpointe Inc, un fournisseur américain de services de soins de santé et d’aide à l’autonomie personnalisés et abordables. « Ce sont ces mêmes capacités d’orchestration, désormais associées à des capacités agentiques dans le cadre des outils de gouvernance dont nous avons besoin, qui nous font envisager des gains d’efficacité et un niveau d’innovation encore plus élevés, à mesure que nous développons de nouveaux modèles de prestation de soins. »

La dernière version de Camunda permet également de rationaliser les déploiements grâce à un nouveau cluster d’orchestration qui regroupe Zeebe, Operate, Tasklist et Identity dans une seule application. Cette approche simplifie la configuration, la gestion et la supervision des déploiements, tout en permettant d’évoluer dans toutes les directions nécessaires et en garantissant une haute disponibilité ainsi qu’une capacité de reprise après sinistre. En outre, un nouveau service d’identification renforce la sécurité et la gouvernance grâce à une authentification de niveau entreprise et une gestion précise des autorisations dans les environnements autogérés et SaaS.

« L’adoption par les entreprises de l’orchestration agentique nécessite une plateforme holistique. Dans notre dernière version de la plateforme, nous marions véritablement le raisonnement dynamique avec des garde-fous déterministes, ce qui permet aux entreprises de concevoir des agents d’IA fiables et autonomes », ajoute Daniel Meyer. « À partir de là, la vision d’une entreprise autonome, dans laquelle les collaborateurs et les agents d’IA travaillent de concert, n’est plus une chimère. »