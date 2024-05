BP3 Global, Capital BPM et Cognizant sont récompensés pour leur impact sur la valeur et les solutions d’orchestration des processus

Camunda, leader de l’orchestration des processus, a annoncé les lauréats de ses Camunda Connect 2024 Partner Awards. À l’occasion du quatrième sommet annuel Camunda Connect, ce prix récompense l’impact et la contribution des partenaires qui ont collaboré avec Camunda pour fournir des solutions d’automatisation conçues pour accélérer les initiatives de transformation numérique de leurs clients.

En tête de liste, le Partenaire de l’Année pour l’Orchestration des Processus, BP3 Global reçoit une récompense largement méritée pour son excellence globale dans de multiples domaines, tels que l’innovation, l’alignement des décideurs, les résultats commerciaux et bien plus encore. BP3 Global a aussi remporté la plus haute récompense dans la catégorie Partenaire régional de l’Année EMEA. En effet, ses services clients ont démontré l’excellence de ses prestations. Grâce à BP3 Global, la maturité de l’orchestration des processus a progressé chez ses clients, ainsi que leurs efforts d’automatisation stratégique, générant des résultats commerciaux exceptionnels. En outre, BP3 Global a apporté de nombreuxConnectors maintenant disponibles sur le Camunda Marketplace, ce qui permet aux équipes de répondre plus facilement aux demandes d’évolution pour l’orchestration des processus existants.

« Notre objectif est de faire progresser l’utilisation de l’orchestration des processus, afin que nos clients bénéficient d’un alignement optimal des décideurs, adaptent leurs efforts de transformation numérique aux exigences, et atteignent leurs objectifs commerciaux », a déclaré Scott Francis, PDG de BP3 Global. « Pour nous, il est évident que si une entreprise compte vraiment, ses processus comptent tout autant. L’historique de nos réussites dans le développement de programmes d’automatisation avancés, combinés aux capacités de la plateforme innovante de Camunda, permettent à nos clients de planifier leur automatisation dans une perspective à la fois stratégique et holistique. Nous sommes fiers du travail que nous accomplissons avec Camunda. Nous sommes aussi très reconnaissants d’avoir été choisi simultanément comme Partenaire de l’Année pour l’orchestration des processus et la région EMEA ».

Cognizant a été nommé Partenaire Global de l’Année 2024 en reconnaissance de sa croissance exceptionnelle et des services fournis à ses clients dans le monde entier. Camunda et Cognizant ont des clients communs en Amérique du nord et du sud, dans la région EMEA et l’Asie-Pacifique. Partenaire actif de la communauté Camunda, Cognizant apporte de hauts niveaux d’expertise et son leadership éclairé pour accompagner avec efficacité les efforts de transformation globaux et stratégiques de ses clients, centrés sur l’automatisation pour générer des résultats à grande échelle et grâce à l’orchestration des processus. Cognizant est aussi l’un des principaux contributeurs de Camunda Marketplace, ayant apporté de nombreux Connectors.

Capital BPM a remporté le prix Partenaire Régional de l’Année pour la région Amériques grâce à la focalisation et la rapidité de ses services au cours de l’année écoulée. De plus, Capital BPM est un contributeur majeur des formations Camunda. Cette équipe sait partager et diffuser son expertise, avec un impact positif prouvé sur les connaissances de la communauté et les ressources de Camunda Academy.