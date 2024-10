Les nouvelles fonctionnalités RPA, IDP et IA « prêtes à l’emploi » permettent aux entreprises de créer des solutions d’orchestration et d’automatisation des processus de bout en bout de pointe, mixtes ou entièrement basées sur Camunda.

Camunda, le leader de l’orchestration des processus, a annoncé l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’automatisation « prêtes à l’emploi », conçues pour aider les entreprises à gagner en productivité et en ROI à travers la suppression des silos d’automatisation. L’ajout de Camunda RPA (Robotic Process Automation) et de Camunda IDP (Intelligent Document Processing), ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’IA, permet aux entreprises de créer et de faire évoluer plus facilement les automatisations, optimisées par une orchestration des processus de pointe.

« Nos nouvelles fonctionnalités d’IA et d’automatisation constituent une étape importante dans l’évolution de Camunda pour devenir la principale plateforme d’orchestration et d’automatisation des processus », a commenté Jakob Freund, PDG et cofondateur de Camunda. « Alors que les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs adoptent l’IA et automatisent à grande échelle, elles doivent intégrer tous leurs composants de manière cohérente et orchestrée afin de réellement tirer profit de leurs investissements, ou de simplement rester compétitives. Nous nous engageons à aider les entreprises, avec et via l’IA, à améliorer leurs résultats commerciaux aujourd’hui et à long terme grâce à l’automatisation, en fournissant une plateforme flexible, composable et intelligente pour l’orchestration et l’automatisation des processus de bout en bout, quelle que soit l’évolution des technologies. »

De nombreuses entreprises ont déployé des solutions ponctuelles axées sur des tâches, créant ainsi des environnements désordonnés et cloisonnés. Cette démarche les empêche de tirer pleinement parti de l’automatisation et limite leur efficacité et leur capacité à s’adapter rapidement aux changements. Camunda continue de se concentrer sur l’orchestration des processus de bout en bout. Avec les nouvelles fonctionnalités d’automatisation, les clients disposeront de la flexibilité nécessaire pour créer une architecture complète, composable et adaptée à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’une solution d’automatisation de bout en bout de pointe, mixte ou reposant entièrement sur Camunda.

Camunda RPA (Robotic Process Automation) : intégrer RPA directement au sein d’un workflow et transformer ainsi l’automatisation des tâches isolées en une orchestration complète des processus de bout en bout. L’architecture composable de Camunda intègre de façon fluide les bots existants et nouvellement développés au sein de ses services RPA, le tout sur la même plateforme.

Camunda IDP (Intelligent Document Processing) : reproduire le travail humain à l’aide de l’IA et de l’apprentissage automatique pour classer, extraire et traiter les informations des documents, tout en réduisant les erreurs et en économisant un temps précieux. Les entreprises peuvent facilement intégrer IDP à leurs processus pour obtenir une visibilité complète sur leurs processus métier de bout en bout.

Camunda SAP Integration : simplifier les transformations de SAP et augmenter l’agilité métier grâce à l’orchestration des processus de bout en bout et à l’architecture ouverte et composable de Camunda, qui intègre de manière flexible les systèmes SAP et non SAP. Les entreprises peuvent orchestrer SAP de manière fluide sur l’ensemble des personnes, des systèmes et des appareils, leur permettant ainsi d’accroître l’agilité, d’accélérer le développement et de réduire les risques liés à la migration vers SAP S/4HANA.

Camunda Co-pilot : booster la productivité des utilisateurs informatiques et métier avec un langage de modélisation commun pris en charge par la nouvelle fonction Co-pilot et les assistants optimisés par l’IA de Camunda Modeler. Grâce aux suggestions de Modeler, les entreprises peuvent modéliser les processus de bout en bout plus rapidement et plus efficacement.

Ces fonctionnalités sont les premières d’une série de nouvelles solutions que Camunda lancera au cours des prochains mois. Les composants iPaaS Integration Flow, Low-code, Intelligent Execution et Optimization seront introduits afin de permettre aux entreprises d’orchestrer et d’automatiser leurs processus de manière composable.

« L’un des avantages de notre architecture composable est que les entreprises peuvent opérationnaliser l’IA de manière simple pour exploiter son potentiel et ses promesses », a déclaré Daniel Meyer, directeur de la technologie, Camunda. « Les agents IA accomplissent déjà des tâches dans le cadre de processus automatisés. L’orchestration des processus permet une intégration, une gestion et une surveillance transparentes des fonctionnalités d’IA. Dans un avenir proche, les systèmes d’IA agentiques, qui fonctionnent comme des systèmes autonomes et poursuivent des objectifs plus complexes avec une intervention humaine limitée ou inexistante, feront également partie de l’automatisation de bout en bout et seront implémentés de la même manière que les agents IA d’aujourd’hui. »