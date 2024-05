Camunda a annoncé de nouvelles capacités clés conçues pour renforcer encore la valeur IA de sa plateforme d’orchestration des processus de bout en bout, Son rôle fondamental est toujours de simplifier et d’accélérer la capacité à générer une valeur durable, des gains d’efficacité transformateurs et une visibilité sans égale. Quelle que soit leur taille, les entreprises qui choisissent Camunda peuvent mettre en œuvre l’IA dans n’importe quel processus, et bénéficier d’une automatisation plus intelligente avec très peu d’efforts. En outre, grâce au copilote intégré et à d’autres capacités assistées par l’IA, les entreprises pourront bénéficier d’une efficacité avancée pour passer de leurs mises en œuvre locales à une stratégie d’automatisation holistique, en suralimentant l’efficacité, la productivité et l’amélioration continue à tous les niveaux.

« Confrontées à l’augmentation des attentes des clients et des contraintes sur les ressources, les entreprises doivent réagir et progresser en efficacité », explique Daniel Meyer, Directeur de la technologie pour Camunda. « En conséquence, l’automatisation et l’IA jouent un rôle de plus en plus important. Mais leur plein impact et leur valeur ne sont réalisables que lorsque les processus sont orchestrés de manière intelligente de bout en bout. Cette nouvelle version vient spécifiquement renforcer les capacités IA intégrées dans notre plateforme. Les terminaux du processus IA deviennent plus faciles à orchestrer, et permettent d’exploiter l’IA comme un outil intégré efficace au sein du processus. En outre, la communauté peut développer et partager ses propres idées et études de faisabilité d’IA grâce à des modèles de processus sur notre marketplace ».

D’après l’étude « The Total Economic Impact™ of Camunda for Enterprises » (TEI), réalisée par Forrester Consulting, les clients de Camunda ont économisé 15 millions de dollars par les améliorations de la qualité des processus et plus de 20 000 heures de développement grâce aux capacités d’orchestration des processus de Camunda. Grâce aux nouvelles fonctions d’IA, Camunda permet à ses clients de s’adapter encore plus rapidement à l’évolution des conditions du marché et des réglementations sectorielles. Les équipes peuvent en toute confidentialité exploiter et capitaliser sur la puissance de l’IA pour générer des résultats plus importants que jamais. Les nouvelles fonctions incluent :

Camunda Copilot : Copilot améliore l’expérience utilisateur et simplifie les tâches de modélisation complexes. Il met l’orchestration des processus à la portée des utilisateurs professionnels et des développeurs pro-code. Cette accessibilité vient renforcer la collaboration entre les différents types de parties prenantes. Elle garantit donc que les équipes commerciales et techniques obtiennent les meilleurs résultats grâce à une approche unifiée de l’élaboration des processus.

Suggestions Copilot Modeler : La fonction basée sur l'IA du Modeler est la première des nombreuses fonctions de Camunda Copilot. Les suggestions du modeler incluent des conseils intuitifs et exploitables pour transformer les descriptions en tâches BPMN efficaces. Les utilisateurs reçoivent immédiatement des suggestions pratiques et exploitables pour affiner les modèles. Ils peuvent alors créer des modèles de processus optimisés pour faciliter les orchestrations des processus les plus complexes, avec plus de rapidité et d'efficacité.

Générateur de formulaires assisté par IA: L'orchestration de processus incluant des flux de travail humains est un différenciateur clé entre l'automatisation ponctuelle limitée et l'orchestration de processus de bout en bout. Avec ce générateur, la création de formulaires pour les processus nécessitant un travail humain est plus simple que jamais. Il suffit aux concepteurs de formulaires de décrire leur cas d'utilisation pour générer automatiquement un premier formulaire. Ils peuvent ensuite les développer et les personnaliser.

Connecteurs IA : Avec cette suite de connecteurs (OpenAI, Azure OpenAI et Hugging Face), les entreprises peuvent orchestrer des services d'IA et des modèles d'apprentissage automatique dans leurs processus afin de générer des communications ciblées, d'acheminer intelligemment les tâches vers les équipes, etc. Cette connectivité avec GenAI permet aux développeurs d'utiliser Camunda Modeler pour améliorer facilement leurs processus sans avoir besoin d'une expertise poussée en IA ou de ressources de développement.

« Pour réussir, les entreprises ont besoin de s’adapter rapidement aux pressions constantes du marché et de la réglementation. Comme elle améliore considérablement l’efficacité et les performances, l’IA offre de vastes possibilités de résolution rapide de ces défis. Les véritables avantages apparaissent lorsque l’IA est intégrée en toute transparence dans les opérations et les processus. Elle peut alors libérer tout le potentiel de l’entreprise », déclare Scott Francis, PDG de BP3. « Notre partenariat avec Camunda nous apporte la capacité de fusionner l’orchestration des processus métier de bout en bout avec l’IA et l’automatisation. Ce qui se traduit par une valeur commerciale remarquable pour nos clients ». Grâce à la plateforme d’orchestration Camunda, les avantages de l’IA sont instantanément accessibles et décuplent le potentiel de réussite. »

Disponibilité

Camunda 8.5 est immédiatement disponible. Un compte Camunda gratuit avec une version d’essai de 30 jours des fonctionnalités premium est disponible sur le site web camunda.com/get-started. Vous pouvez découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités et bien plus pendant le webinaire de lancement qui aura lieu le 22 mai 2024 ou sur le blog.