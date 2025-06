Les clients et partenaires montrent comment Camunda opérationnalise l’IA agentique en production, offrant des performances mesurables dans tous les secteurs

Camunda, le leader de l’orchestration et de l’automatisation des processus, montre comment ses fonctionnalités d’orchestration agentique permettent aux entreprises de déployer l’IA à grande échelle au sein de leurs processus tout en maintenant la transparence, la conformité et le contrôle.

« Camunda fournit actuellement des performances mesurables en matière d’IA », déclare Gülefşan Yıldırım Başaran, responsable informatique, Halkbank. « L’entreprise résout des problèmes complexes en orchestrant les processus sur les systèmes hérités grâce à des outils d’IA modernes, tout en appliquant une approche évolutive, transparente et conforme. »

Lors du récent CamundaCon Amsterdam 2025, de nombreux clients ont montré comment ils utilisent Camunda pour soutenir leurs initiatives en matière d’IA. Par exemple, Halkbank utilise Camunda et l’IA pour transformer ses processus de transfert de fonds importants. Les clients envoient les ordres de transfert dans des formats libres (des lettres numérisées, par exemple), qui sont ensuite traités par un outil de reconnaissance optique des caractères et un modèle d’IA local pour extraire les données relatives aux transactions. Ces données sont vérifiées par des employés avant que les transactions soient exécutées. Camunda orchestre l’ensemble du workflow en intégrant l’IA de façon dynamique et sécurisée. Résultat : le temps de traitement total d’un transfert de fonds est passé de 54 à 9 secondes, les erreurs ont été réduites de moitié et 63 % des transactions sont désormais effectuées sans correction manuelle.

De nombreux partenaires de confiance ont également présenté les solutions d’IA agentique qu’ils ont conçues à l’aide de la plateforme Camunda.

Gestion agentique des exceptions des transactions (disponsible sur Camunda Marketplace)

Le cabinet EY a expliqué que plusieurs de ses clients spécialisés dans les services financiers ont déjà mis en place des modèles d’IA et LLM internes matures, mais qu’ils manquent souvent de la couche d’orchestration requise pour générer des résultats métier concrets à partir de ces fonctionnalités. Grâce à Camunda, EY aide ces entreprises à intégrer leurs ressources d’IA existantes dans des workflows structurés et auditables qui respectent des normes opérationnelles et de conformité strictes. La plateforme Camunda permet aux clients de connecter leurs modèles d’IA favoris, aussi bien hébergés dans le cloud qu’en interne via les laboratoires EY, et d’appliquer des protections déterministes pour veiller à ce que l’IA soit utilisée de façon appropriée. Les clients n’ont pas à recréer l’IA de zéro et peuvent ainsi se concentrer sur la gouvernance, la visibilité et le déploiement évolutif, des domaines où l’orchestration de Camunda apporte une valeur immédiate et mesurable. Lors d’une mise en œuvre sur les marchés de capitaux, EY a réduit les efforts manuels de 86 %, diminué les délais T+1 de 98 % et multiplié la productivité des analystes par 7, passant de 6-10 à 41-64 dossiers traités par jour.

Processus d’audit de la qualité assisté par l’IA agentique (disponsible sur Camunda Marketplace)

Cognizant a abordé les difficultés juridiques et réglementaires liées au déploiement de l’IA agentique sur le marché européen, où le RGPD et la législation du travail établissent des limites claires quant à l’automatisation complète et l’utilisation des données. Cognizant a créé et présenté des workflows dans Camunda qui intègrent des étapes de vérification humaine obligatoires, permettant à l’IA de suggérer des actions, mais nécessitant une approbation manuelle avant toute exécution. Cet équilibre permet aux entreprises d’exploiter les données alimentées par l’IA dans le respect des lois locales. Par exemple, les pistes d’audit, les chemins d’escalade et la visibilité sur les processus sont tous intégrés dans le modèle BPMN, aidant ainsi les entreprises à contrôler entièrement chaque interaction agentique. Cela a permis de réaliser des gains de temps considérables : le processus d’audit de la qualité est passé de 138 minutes à seulement 7-10 minutes. De plus, la productivité des auditeurs a augmenté de 20-30 % et les coûts ont été réduits 30-50 %. Toute l’activité est traçable grâce aux pistes d’audit et aux chemins d’escalade intégrés dans le modèle BPMN.

Agent de service client (disponsible sur Camunda Marketplace) L’entreprise

Incentro a montré comment elle a intégré l’orchestration agentique de Camunda à ses workflows de service client pour assurer une expérience plus réactive. Pour remplacer les réponses automatiques standard, Incentro a créé un agent d’IA qui utilise un grand modèle de langage (LLM) pour analyser les demandes et rédiger des réponses pertinentes en temps réel. L’agent accède à l’ensemble de la documentation et de la FAQ de l’entreprise afin de fournir des réponses spécifiques plutôt que des informations génériques. Le modèle BPMN de Camunda structure la logique de sorte que l’agent peut choisir de façon dynamique le meilleur chemin de réponse via un sous-processus ponctuel. En implémentant ces systèmes avec Payter, Incentro a pu réduire le temps de traitement par demande, passant ainsi de 24 à 12 minutes, accompagné d’un délai 58 % plus court, ce qui a permis d’améliorer le score NPS client et la satisfaction des agents sans embaucher de personnel.

Agent de conformité (disponsible sur Camunda Marketplace) La société

BP3 a expliqué comment elle intègre l’IA agentique dans les workflows impliquant un grand nombre de décisions pour des secteurs réglementés comme la banque, les services financiers, l’assurance, l’industrie pharmaceutique, la santé et les services publics. Son approche s’appuie des modèles LLM et des tables DMN (Decision Model and Notation) pour générer des résultats de type « accepter, refuser ou recommander ». Dans les cas ambigus, les décisions sont transmises à un agent humain, ce qui permet à l’IA d’apprendre progressivement à partir de réponses réelles.

« L’IA fait énormément parler d’elle sur le marché, mais la plupart des entreprises manquent encore d’un moyen pratique de l’appliquer de façon sûre et efficace au sein de leurs opérations centrales », affirme Daniel Meyer, directeur technique chez Camunda. « Notre approche permet aux entreprises d’intégrer l’IA dans leurs processus métier sans perdre le contrôle. Vous ne confiez pas toutes les opérations à un système opaque, mais vous utilisez l’IA là où elle génère le plus de valeur. Cette orchestration s’accompagne d’interventions humaines et de l’automatisation déterministe. C’est ce qui rend l’orchestration agentique si performante. Elle est flexible, observable et conçue pour évoluer. »