L’éditeur et intégrateur de solutions ERP et CRM sur les plateformes de Microsoft et Sage fusionne ses trois filiales, 3LI Business Solutions (Ile-de-France), Titanium (région Est) et Diagonal (Rhône-Alpes, PACA), pour former Calliope Business Solutions.

Ces trois acquisitions ont permis au groupe de renforcer son maillage géographique, avec 12 agences sur le territoire français pour 250 employé.e.s et plus de 1.200 clients, ainsi que de renforcer son expertise sectorielle dans l’agro-alimentaire, le retail, la mode, le négoce, la distribution, l’industrie et les services.

« Nous sommes (…) réunis depuis 2017 », commente Fabrice Têtu, le président de Calliope, dans un communiqué. « La coopération entre les trois entités bénéficie déjà d’une certaine maturité. Ce regroupement renforce les liens au sein du groupe et uniformise les processus internes et les méthodes, tout en favorisant le partage d’expérience. »

Le groupe précise que ses activités Sage, issues du rachat de la société IGSI en 2020, restent regroupées sous la marque Calliope IGSI.