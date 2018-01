BSA/The Software Alliance, l’organisation qui représente les intérêts de l’industrie mondiale du logiciel et veille au respect de la conformité des licences, a nommé le président de son comité France. André Jahel, responsable juridique pour la propriété intellectuelle et la cybersécurité chez Microsoft France et Italie, a été élu, avec effet immédiat, par les membres de l’organisation lors de son dernier comité.

Il a pour principale mission d’animer le comité BSA France et de coordonner ses actions menées dans l’Hexagone afin de réduire l’utilisation de logiciels illicites (due aussi bien au piratage qu’à une défaillance dans le respect du contrat des licences) et à développer la sensibilisation des entreprises aux risques qu’elles encourent en utilisant des logiciels non-conformes, qu’ils soient financiers, juridiques ou liés à la sécurité. Selon un rapport IDC, en 2014 36% des logiciels utilisés en France n’étaient pas conformes à la loi.

« Avec la recrudescence des cyber attaques en France et dans le monde aujourd’hui, il est essentiel de faire comprendre aux entreprises qu’outre la loi et les condamnations, c’est aussi pour leur propre sécurité qu’elles doivent s’assurer de la bonne conformité de leur parc informatique. En effet, des logiciels non conformes sont bien plus susceptibles d’être piratés que des logiciels conformes utilisés sous licence », explique dans un communiqué André Jahel. « Notre objectif est de faire en sorte que les sociétés prennent conscience qu’elles se mettent elle-même en danger et qu’il est ainsi essentiel de recourir régulièrement à des vérifications de licences de logiciels. »

Le nouveau président a également pour ambition de développer de nouveaux partenariats et de recruter de nouveaux membres.

Agé de 40 ans, André Jahel est diplômé d’un Master 2 en droit comparé des affaires à l’Université Paris II Panthéon-Assas en partenariat avec Harvard Law School, où il a effectué un séjour de recherche sur la brevetabilité des logiciels, ainsi que d’un Master 2 en Communication et Multimédia de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Avant d’intégrer Microsoft, il a travaillé pendant 5 ans pour Louis Vuitton Malletier en tant que responsable de la lutte anti-contrefaçon au Moyen-Orient et en Inde et a également été Counsel, IP/IT, pour Steering Law Firm, un cabinet d’avocats d’affaires, conseil et contentieux. Il œuvre aujourd’hui au sein de la direction des affaires juridiques et publiques de Microsoft où il est principalement chargé de la protection et de la promotion des droits de propriété intellectuelle et de la coordination du programme de lutte contre la cybercriminalité, pour la France et l’Italie.