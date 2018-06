Selon une enquête mondiale réalisée par BSA/The Software Alliance, 32 % des logiciels installés sur les ordinateurs français (contre 37% dans le monde) ne disposent pas de licence, c’est 2 points de moins que les résultats de la précédente étude menée en 2016. « La France a connu l’une des plus fortes baisses en Europe au cours des treize dernières années », indique un communiqué de l’association qui regroupe les principaux éditeurs de logiciels. Selon ce document, en 2005 près de la moitié (47%) des logiciels installés sur les ordinateurs de l’Hexagone ne disposaient pas de licence.

Selon BSA, cette baisse est influencée partiellement par l’adoption croissante de pratiques de gestion des actifs logiciels (SAM) des entreprises et l’essor du SaaS.

En revanche, la valeur commerciale des logiciels sans licence installés en France a été estimée à 1,666 milliards d’euros, le montant le plus élevé en Europe de l’Ouest et le 4ème à l’échelle mondiale, derrière les Etats-Unis, la Chine et l’Inde.

« Bien que le pourcentage reste plus élevé en France que la moyenne en Europe de l’Ouest, il est important de garder en mémoire la tendance en baisse au cours des 10 dernières années. Divers facteurs identifiés dans ce rapport expliquent cela, tels que la baisse des ventes d’ordinateurs aux consommateurs ou l’augmentation des souscriptions aucCloud et aux logiciels en SaaS. Ces bons résultats sont en grande partie dus aux efforts de BSA et de l’industrie du logiciel dans l’éducation sur la gestion d’actifs logiciels et la mise en application légale robuste au cours des dernières années », affirme dans le communiqué Andre Jahel, président du comité de BSA France.