Après une nouvelle salve récente de critiques, notamment du CISPE et du Cigref, Broadcom cherche à calmer le jeu avec les fournisseurs de Cloud VMware. S’il ne change pas de cap sur son nouveau programme Broadcom Advantage, le groupe américain se dit prêt à apporter des assouplissements pour sa mise en œuvre. Ces derniers sont détaillés à ses partenaires VCSP (VMware Cloud Service Provider) par le patron du channel de Broadcom, Ahmar Mohammad, dans un nouveau billet de blog.

Avec son nouveau programme – réorganisé en trois niveaux Pinnacle, Premier et Registered – Broadcom a clairement affiché sa volonté de se focaliser sur ses partenaires les plus importants. Les critères de qualification demandés, ne serait-ce que pour atteindre le niveau Premier, ont mis en difficulté une large part des partenaires existants. Première concession importante, Broadcom annonce que l’accès au niveau Premier est désormais étendu à tous les partenaires Registered existants et qualifiés.

Par ailleurs, Broadcom se dit prêt à faire des « exceptions » pour ce niveau de qualification à des partenaires qui n’ont pas encore adhéré au programme et sont soumis à des contraintes réglementaires ou à des exigences de souveraineté. Le groupe cite en exemples les partenaires dans l’UE et au Royaume-Uni.

Il revient donc aux partenaires Registred actuels et aux anciens partenaires fournisseurs de cloud VMware de déterminer s’ils veulent demander une exception, proposer des services en marque blanche ou quitter le programme. Dans les trois cas, Broadcom leur accorde un peu plus de temps en repoussant du 30 avril au 31 mai la date pour faire leur choix. Le groupe précise que les partenaires sortants pourront continuer à servir les clients existants jusqu’à fin avril 2025, à condition d’être inscrits auprès de Broadcom comme partenaires Registred.

Enfin, Broadcom lève une autre limitation au niveau des services en marque blanche. Il était prévu initialement que les partenaires Registred soient obligés de passer par les partenaires Pinnacle et Premier pour les délivrer. Ils pourront finalement également se tourner vers les partenaires Cloud Commerce Managers, c’est-à-dire les agrégateurs et les grossistes tels que TD Synnex et Arrow.