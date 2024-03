ITQ a commencé à se déployer en France en 2023. Pouvez-vous présenter le groupe et ses activités ?

Florian Casse, Country Technical lead ITQ : ITQ est un fournisseur de solutions informatiques qui a été créé en 2001 et qui s’est spécialisé depuis 2010 sur les solutions VMware by Broadcom et son écosystème. Ce long historique de collaboration a permis au groupe d’obtenir en 2023 le statut de partenaire VMware Pinnacle, le niveau le plus élevé réservé aux partenaires les plus stratégiques et transformationnels. Nous avons également été sélectionné pour rejoindre le programme partenaire VMware by Broadcom dans tous les pays où ITQ est présent !

ITQ est ainsi en mesure d’apporter un accompagnement de bout en bout des grands projets de transformation des clients, soutenue par une expertise certifiée sur l’ensemble de son portefeuille de virtualisation et de cloud hybride.

Fondé en Hollande, ITQ opère au Benelux et en Allemagne. Le lancement en France constitue un élément majeur de la stratégie d’expansion dans la région EMEA.

Nos études ont démontré un fort besoin d’expertise et d’accompagnement sur ce marché qui se retrouve être un des plus dynamiques juste derrière l’Allemagne.

En tant que Country Technical lead, vous êtes en charge de la constitution de l’équipe. Où en êtes-vous et quels sont les profils que vous recherchez ?

Florian Casse : Nos recrutements portent exclusivement sur des profils de consultants seniors et d’architectes. D’ici fin avril nous serons déjà 5 et notre objectif est de développer l’équipe avec un rythme et une croissance d’un recrutement par trimestre.

Cela nous permettrait ainsi de disposer d’une force de 20 experts basés en France d’ici 2026.

Bien que l’équipe soit fraichement constituée, nous avons pu bénéficier de tout l’appui nécessaire du groupe qui a préparé l’arrivée sur le marché français grâce aux équipes francophones basées en Belgique et au Luxembourg. Pouvoir disposer d’un pool de ressources techniques et commerciales d’une vingtaine de personnes et surtout d’une équipe dédiée VMware by Broadcom de plus de 120 consultants experts est un atout indéniable lors d’un démarrage.

Outre la reconnaissance d’une expertise de pointe et d’un succès avéré dans le support des clients VMware, quel atout confère à ITQ le statut de partenaire Pinnacle ?

Ce statut privilégié donne à nos équipes un accès anticipé aux dernières feuilles de route technologiques et aux fonctionnalités VMware à venir. Nous pouvons donc rester en avance de phase dans nos analyses comme dans la conception des pilotes et ainsi aider nos clients à intégrer plus rapidement l’innovation dans leurs projets et leur environnement IT.

Quels sont précisément vos domaines d’expertise ?

Florian Casse : ITQ fait partie des rares partenaires de VMware by Broadcom en Europe à avoir obtenu l’ensemble des VMware Master Services Competencies, ce qui atteste du plus haut niveau de formation sur chacune de ces compétences et d’une qualité de déploiement validée par les clients. Ces compétences portent sur le socle d’infrastructure VMware Cloud Foundation (VCF), la virtualisation des centres de données et du réseau afin de fournir une plateforme Cloud privée et hybride ; les applications modernes cloud native afin de supporter la transformation numérique via des développements plus agiles ; l’automatisation afin d’industrialiser la consommation des plateformes ; l’espace de travail numérique afin d’augmenter l’expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité ; et les clouds publics afin d’étendre les plateformes privées dans un mode élastique. Notre portfolio comprend par ailleurs une large gamme de services de support, de sécurité et gérés pour une approche de parcours complet.

Comment se concrétise cette approche de bout en bout pour vos clients ?

Florian Casse : Elle passe en amont par une analyse très approfondie de leurs activités pour que les technologies retenues soient parfaitement alignées avec les besoins et les objectifs de leur organisation. Après la définition de la solution, nous avons donc la capacité d’assurer la livraison du projet technique tout en ayant la possibilité de proposer en amont la vente de licences VMware by Broadcom et de matériel en tant que partenaire Dell Technologies.

Tout déploiement peut être associé à la couverture des besoins du « day two », nos services managés sont en mesure d’opérer l’ensemble de la pile technologique, ainsi que du conseil sur l’automatisation et l’amélioration continue de l’infrastructure.

Au-delà de la technologie, nous sommes aussi soucieux de ce que l’on pourrait appeler le changement de « mindset » chez les clients. Il implique des évolutions dans l’organisation et les méthodes de travail des équipes pour lesquelles nous apportons aussi notre expertise. Nous établissons une relation de confiance solide pour que le client voit en nous le « trusted advisor » avec lequel il aura le bon conseil et la bonne expertise.

Vos clients s’inquiètent-ils du rachat de VMware par Broadcom ?

Florian Casse :Comme on pouvait s’y attendre après une acquisition d’une telle envergure, il y a beaucoup d’hystérie.

Broadcom se concentre sur la simplification de son portefeuille de produits sans sacrifier les fonctionnalités et simultanément déplace toutes ses licences vers un modèle basé sur l’abonnement. Ce sont deux énormes transitions.

Il convient de mentionner que VMware avait déjà tenté de remanier son modèle de licence bien avant de devenir une cible d’acquisition pour Broadcom. Depuis plusieurs années, nous avons vu l’industrie passer massivement des modèles perpétuels aux modèles basées sur l’abonnement. Il s’agit d’une dynamique de marché sur laquelle Broadcom s’aligne.

Avec ce nouveau modèle de licences, il faudra apporter une attention particulière sur les choix d’architecture et la façon dont sont consommés les ressources, ITQ accompagne déjà ses clients dans ce genre d’exercices depuis plusieurs années.

Serez-vous présent à la KubeCon Europe qui aura lieu à Paris en mars ?

Nous allons avoir une délégation de 22 experts Cloud Native renommés et certifiés sur l’orchestrateur de conteneur Kubernetes et VMware Tanzu,

ITQ s’apprête à jouer un rôle de premier plan dans cette grande messe européenne organisée par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Attirant plus de 10 000 participants, cet événement constitue une occasion inégalée pour l’ensemble de l’écosystème Kubernetes de se réunir et d’échanger sur les dernières innovations et pratiques dans le domaine. Parmi les moments forts, nous aurons le privilège d’assister à l’intervention de Stéphane Este-Gracias, éminent CNCF Ambassador faisant partie de notre équipe, qui partagera son expertise lors d’une conférence prévue le vendredi matin.

Cette participation souligne l’engagement fort d’ITQ envers l’écosystème autour de kubernetes, les technologies cloud et sa contribution significative à la communauté CNCF et VMware Tanzu.

Plus d’infos: https://itq.fr